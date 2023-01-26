Doğalgaz Faturasından Yakınanlara Büyük Fırsat! PTT’den Büyük Destek Geldi; 2.500 TL Verilecek!
Yeni yılın gelmesi ile birlikte ilgili yardım kapsamını genişleten ve yardım tutarlarını da artıran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönem doğal gaz tüketim desteğine ilişkin ayrıntıları paylaştı. Doğalgaz Faturasından Yakınanlara Büyük Fırsat! PTT’den Büyük Destek Geldi; 2.500 TL Verilecek! İşte Detaylar...
Devam eden Rusya- Ukrayna savaşı doğal gaz tüketim bedellerine yüksek oranlı zamlar ile yansıdı. Yeni yıla girilmesi ile birlikte soğumaya başlayan havalar, vatandaşları kara kara düşündürmeye başladı. Hali hazırda yüksek enflasyon sebebi ile geçim dertleri devam eden vatandaşlar, ay sonlarında karşılaşacakları doğal faz faturalarına karşı büyük bir tedirginlik yaşamaya başladı.
Uzun bir süredir yüksek enflasyon sebebi ile gündelik hayatın ağırlaşan ekonomik şartları ile çetin bir mücadele içerisinde olan tüketiciler, özellikle havaların soğumaya başlaması ile birlikte doğal gaz tüketimleri konusunda sıkıntıya düştü. Faturalara yansıyan yüksek zamlardan ötürü kombilerini çalıştırmaya korkan ancak ısınabilmek amacı ile mecburen hizmetten faydalanmak durumunda kalan vatandaşlar, bütçelerine destek olabilecek noktaları araştırmaya başladı. Bu noktada devreye giren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahipleri için düzenlenmiş olan doğal gaz tüketim desteğinin mart ayına kadar devam edeceğini müjdeledi.
2023 Doğalgaz Yardımı
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
26 Oca 2023 - 12:43 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.