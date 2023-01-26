Doğalgaz Faturasından Yakınanlara Büyük Fırsat! PTT’den Büyük Destek Geldi; 2.500 TL Verilecek!

Devam eden Rusya- Ukrayna savaşı doğal gaz tüketim bedellerine yüksek oranlı zamlar ile yansıdı. Yeni yıla girilmesi ile birlikte soğumaya başlayan havalar, vatandaşları kara kara düşündürmeye başladı. Hali hazırda yüksek enflasyon sebebi ile geçim dertleri devam eden vatandaşlar, ay sonlarında karşılaşacakları doğal faz faturalarına karşı büyük bir tedirginlik yaşamaya başladı.

Uzun bir süredir yüksek enflasyon sebebi ile gündelik hayatın ağırlaşan ekonomik şartları ile çetin bir mücadele içerisinde olan tüketiciler, özellikle havaların soğumaya başlaması ile birlikte doğal gaz tüketimleri konusunda sıkıntıya düştü. Faturalara yansıyan yüksek zamlardan ötürü kombilerini çalıştırmaya korkan ancak ısınabilmek amacı ile mecburen hizmetten faydalanmak durumunda kalan vatandaşlar, bütçelerine destek olabilecek noktaları araştırmaya başladı. Bu noktada devreye giren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahipleri için düzenlenmiş olan doğal gaz tüketim desteğinin mart ayına kadar devam edeceğini müjdeledi.

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