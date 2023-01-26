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26 Oca 2023 - 12:55

Müge Anlı’da Bir Anne Kahroldu! Amcası Yaşındaki Kuzenine Aşık Oldu, Tecavüz Detayı Çıldırttı!

ATV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri Müge Anlı ile Tatlı Sert’te bir anne kahroldu! Amcası yaşındaki yani 40 yaşındaki adama kaçan Nuray, bir de canlı yayında “Sevmek günah mı?” diye sorunca ortalık karıştı! Aşık olduğu kişinin tecavüzden içeride yatması ortaya çıkınca anne adeta çıldırttı. İşte merak edilenler…