Müge Anlı’da Bir Anne Kahroldu! Amcası Yaşındaki Kuzenine Aşık Oldu, Tecavüz Detayı Çıldırttı!
ATV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri Müge Anlı ile Tatlı Sert’te bir anne kahroldu! Amcası yaşındaki yani 40 yaşındaki adama kaçan Nuray, bir de canlı yayında “Sevmek günah mı?” diye sorunca ortalık karıştı! Aşık olduğu kişinin tecavüzden içeride yatması ortaya çıkınca anne adeta çıldırttı. İşte merak edilenler…
Programa katılan Fadime Hanım, kızının kaçırıldığını ifade etmişti. 40 yaşındaki kuzeni tarafından kaçırıldığını iddia eden Fadime Hanım’ın bu sözlerinden hemen sonra programa bağlanan 25 yaşındaki Nuray, “Ben evlenmek istiyorum onunla” demişti. Bu sözleri duyunca fenalık geçiren Fadime Hanım, kızını görmek istediğini söylemişti. Bunun üzerine Müge Anlı ve ekibi hızla çalışmalara başladı ve Nuray’ı bulup canlı yayına getirdi. 40 yaşındaki kuzenine aşık olduğunu ifade eden Nuray, “Sevmek suç mu?” ifadelerine yer vermişti. Şimdiyse tecavüz detayı ortaya çıktı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.