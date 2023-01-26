Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Kahreden Haber Geldi! Demet Akalın Açıkladı; Kalp Krizi…
Geçtiğimiz senelerde büyük bir aşk ile nikah masasına oturan ve ardından da oğulları Burak’ı kucaklarına alarak ilk kez anne- baba olmanın sevincini yaşayan ünlü çift, kızları Eliz’in de ailelerine dahil olması ile birlikte çekirdek ailelerini genişletti.
Birliktelikleri, zaman zaman yaşadıkları problemler ve özel hayatlarına ilişkin diğer detaylar ile sık sık magazin gündeminde boy gösteren Alişan- Buse Varol çifti, son dönemlerin en çok konuşulan çiftlerinden birisi olmaya devam ediyor. Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’ın yaklaşık olarak bir buçuk yıl önce koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetmesinin ardından oldukça zor günler yaşayan Alişan- Buse Varol çifti, o dönem içerisinde ayrılık iddiaları ile de gündeme gelmiş hatta uzun bir süre kameralara birlikte poz vermeyerek iddiaları güçlendirmişti.
“Her ailede olur böyle şeyler” açıklamasında bulunarak aralarının bozuk olduğunu doğrulayan Alişan, sonrasında ise eşi ile problemlerini aştığını belirterek Instagram hesabı üzerinden Buse Varol ile yeni fotoğraflarını paylaşmıştı.
Buse Varol
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26 Oca 2023 - 13:37 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.