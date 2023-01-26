Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Kahreden Haber Geldi! Demet Akalın Açıkladı; Kalp Krizi…

Birliktelikleri, zaman zaman yaşadıkları problemler ve özel hayatlarına ilişkin diğer detaylar ile sık sık magazin gündeminde boy gösteren Alişan- Buse Varol çifti, son dönemlerin en çok konuşulan çiftlerinden birisi olmaya devam ediyor. Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’ın yaklaşık olarak bir buçuk yıl önce koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetmesinin ardından oldukça zor günler yaşayan Alişan- Buse Varol çifti, o dönem içerisinde ayrılık iddiaları ile de gündeme gelmiş hatta uzun bir süre kameralara birlikte poz vermeyerek iddiaları güçlendirmişti.

“Her ailede olur böyle şeyler” açıklamasında bulunarak aralarının bozuk olduğunu doğrulayan Alişan, sonrasında ise eşi ile problemlerini aştığını belirterek Instagram hesabı üzerinden Buse Varol ile yeni fotoğraflarını paylaşmıştı.

Buse Varol

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