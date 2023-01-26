Survivor Gönüllüler Takımı Zangır Zangır Sallanıyor! Karşılarında Öyle Bir İsim Var Ki, Kabus Gibi…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Heyecanı, rekabeti ve oyunların bitmek bilmediği yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı oluyordu. Yarışmanın son bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında ödül oyunu oynanmış ve yarışmacılar mücadeleleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Uzun bir süre oyun kazanan Gönüllüler takımının üzerine çöken kara bulutların sebebi ise ilk kez ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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