Survivor Gönüllüler Takımı Zangır Zangır Sallanıyor! Karşılarında Öyle Bir İsim Var Ki, Kabus Gibi…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’a Gönüllüler takımının zangır zangır sallandığı ortaya çıktı. Karşılarında olan isim karşısında kabusu yaşayan Gönüllüler takımı, en sonunda kabuklarına çekilme kararı aldılar! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Heyecanı, rekabeti ve oyunların bitmek bilmediği yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı oluyordu. Yarışmanın son bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında ödül oyunu oynanmış ve yarışmacılar mücadeleleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Uzun bir süre oyun kazanan Gönüllüler takımının üzerine çöken kara bulutların sebebi ise ilk kez ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.