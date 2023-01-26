- 26 Oca 2023 - 23:44

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun Kızları Lalin'in Yüzü Göründü! Kaşı Gözü Baba, Dudağı Burnu Anne... Çok Tatlı!

” Setleri çok özlediğini ancak kızı Leyla henüz 8 aylık olduğu için biraz daha uzak kalacağını belirten Kobal, doğru zamanda doğru proje ile ekranlara geri döneceğini belirtti. Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun Kızları Ortaya! Gören Anne – Baba Arasında Kalıyor! İşte Detaylar...

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu

Duru güzelliği ile herkesi kendisine hayran bırakan Sinem Kobal, aylar sonra ortaya çıktı. 3 yaşındaki kızı Lalin ve 8 aylık kızı Leyla ile ilgilendiği için uzun bir süredir herhangi bir proje içerisinde yer almamaya karar veren Kobal, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşları ile Etiler’de bir mekanda buluştu. Mekan çıkışında magazin mensupları ile aylar sonra bir araya gelen Kobal, keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

2016 yılından bu yana yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir beraberliği olan Kobal’ın, anne olduktan sonra daha da güzelleştiği gözlerden kaçmadı.

 

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu

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26 Oca 2023 - 23:44 - Magazin

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