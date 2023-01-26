Kısmetse Olur Aybüke’nin Yeni Tarzı Olay Yarattı! Hande Erçel’e Benzetilmişti; İmajını Alt Üst Etti…
Youtube ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Kısmetse Olur yarışmasında Aybüke’nin yeni tarzı büyük bir olay yarattı! Hande Erçel’e olan benzerliğiyle gündem yaratan Aybüke Çangal’ın hamlesi şok içerisinde bıraktı! Tolga’nın bile görünce tanıyamadığı Aybüke Çangal, sosyal medyada yankı uyandırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Yaklaşık olarak 1.5 ay önce ekranlarda olmaya başlayan Kısmetse Olur yarışmasının her bir bölümü ilgiyle izleniyordu. Son bölümü Youtube’da 3.4 milyon izlenme alan Kısmetse Olur yarışmasında 9 erkek 9 kadın yarışmacı; aşkı bulmak için bir araya geliyordu. Kaosların, kavgaların ve aşkların bitmek nedir bilmediği Kısmetse Olur yarışmasının ilk bölümünden beri yer alan Aybüke Çangal’ın yeni imajını görenler donup kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.