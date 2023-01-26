Kısmetse Olur Aybüke’nin Yeni Tarzı Olay Yarattı! Hande Erçel’e Benzetilmişti; İmajını Alt Üst Etti…

Yaklaşık olarak 1.5 ay önce ekranlarda olmaya başlayan Kısmetse Olur yarışmasının her bir bölümü ilgiyle izleniyordu. Son bölümü Youtube’da 3.4 milyon izlenme alan Kısmetse Olur yarışmasında 9 erkek 9 kadın yarışmacı; aşkı bulmak için bir araya geliyordu. Kaosların, kavgaların ve aşkların bitmek nedir bilmediği Kısmetse Olur yarışmasının ilk bölümünden beri yer alan Aybüke Çangal’ın yeni imajını görenler donup kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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