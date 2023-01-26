- 26 Oca 2023 - 23:15

Ebru Polat'ın Sperm Bankası İtirafı Olay Oldu! Evlatlık Açıklamasını Derin Göğüs Dekoltesiyle Yapınca Akıllar Karıştı! “Heykel Gibisin!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan ve sesiyle milyonları büyüleyen Ebru Polat’ın dantelli sütyenini gösteren elbisesiyle vermiş olduğu pozlar ortalığı karıştırdı! Hayranlarından “Heykel gibisin be!” yorumlarını alan Ebru Polat, göğüs dekoltesiyle bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Hem özel hayatıyla hem de çıkarmış olduğu şarkılarıyla gündemden düşmek nedir bilmeyen Ebru Polat, sevenlerini şaşırtmayı başarıyor. Aradığı aşkı bir türlü bulamayan Ebru Polat’ın iş cephesinde ise her şeyin yolunda gittiği biliniyor. Avukat, işletme sahibi ve şarkıcı kimliğiyle milyonlarca kişinin dikkatini üzerine çeken Ebru Polat’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu cesur kareler ise herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

26 Oca 2023 - 23:15 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Aşk-ı Memnu Filminin Yeni Kadrosu Belli Oldu! Hepsi Ortaya Çıktı! Nihal'i, Firdevs Hanımı, Behlül ve Bihter'i Kim Oynuyor? mask
Aşk-ı Memnu Filminin Yeni Kadrosu Belli Oldu! Hepsi Ortaya Çıktı! Nihal'i, Firdevs Hanımı, Behlül ve Bihter'i Kim Oynuyor?
Şafak Sezer Estetikli Mi? Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı: Bu sen misin Şafak?" Seda Saya Benzemiş! " mask
Şafak Sezer Estetikli Mi? Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı: Bu sen misin Şafak?" Seda Saya Benzemiş! "
Camdaki Kız Dizisinde Ahlak Sınırlarını Zorlayan Sahne! Parmağında Eşinin Yüzüğüyle Sevgilisinin Yatağında… mask
Camdaki Kız Dizisinde Ahlak Sınırlarını Zorlayan Sahne! Parmağında Eşinin Yüzüğüyle Sevgilisinin Yatağında…
Ramo’nun Sibel’i Kumsal Pozuyla Nefes Kesti! Bacak Bacak Üstüne Atınca Kalça Dekoltesi Belli Oldu… mask
Ramo’nun Sibel’i Kumsal Pozuyla Nefes Kesti! Bacak Bacak Üstüne Atınca Kalça Dekoltesi Belli Oldu…
Selin Ciğerci Anne Oldu! Gökhan Çıra’yla Çocuklarının İsmi Ortaya Çıktı! Twitter Yıkılıyor… mask
Selin Ciğerci Anne Oldu! Gökhan Çıra’yla Çocuklarının İsmi Ortaya Çıktı! Twitter Yıkılıyor…
Esra Erol’da Akıl Almaz Dolandırıcılık! 8 Bin Liraya Kaynak, Altınlar, Telefonlar, Kredi Borçları… mask
Esra Erol’da Akıl Almaz Dolandırıcılık! 8 Bin Liraya Kaynak, Altınlar, Telefonlar, Kredi Borçları…
Masterchef Somer Şef’in Yerine Gelecek İsim Belli Oldu! Acun “Bu Kez Çok Başka Olacak!” Deyince… mask
Masterchef Somer Şef’in Yerine Gelecek İsim Belli Oldu! Acun “Bu Kez Çok Başka Olacak!” Deyince…
Yalı Çapkını Dizisinde Ferit Yine Sinir Krizi Geçirtecek! Ömer’in Diziye Girme Sebebi Belli Oldu… mask
Yalı Çapkını Dizisinde Ferit Yine Sinir Krizi Geçirtecek! Ömer’in Diziye Girme Sebebi Belli Oldu…
Ömer Dizisinden Kabul Edilmeyen Sahne! Kadınları Alaşağı Ettiler, Linç Üstüne Linç Yiyorlar… mask
Ömer Dizisinden Kabul Edilmeyen Sahne! Kadınları Alaşağı Ettiler, Linç Üstüne Linç Yiyorlar…
Survivor Hamdi Alkan’ın Kızı Aşkı Adada Buldu! Sarmaş Dolaş Halleri Twitter’ı Yıktı Geçti… mask
Survivor Hamdi Alkan’ın Kızı Aşkı Adada Buldu! Sarmaş Dolaş Halleri Twitter’ı Yıktı Geçti…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ebru Polat'ın Sperm Bankası İtirafı Olay Oldu! Evlatlık Açıklamasını Derin Göğüs Dekoltesiyle Yapınca Akıllar Karıştı! “Heykel Gibisin!” mask
Ebru Polat'ın Sperm Bankası İtirafı Olay Oldu! Evlatlık Açıklamasını Derin Göğüs Dekoltesiyle Yapınca Akıllar Karıştı! “Heykel Gibisin!”
Aşk-ı Memnu Filminin Yeni Kadrosu Belli Oldu! Hepsi Ortaya Çıktı! Nihal'i, Firdevs Hanımı, Behlül ve Bihter'i Kim Oynuyor? mask
Aşk-ı Memnu Filminin Yeni Kadrosu Belli Oldu! Hepsi Ortaya Çıktı! Nihal'i, Firdevs Hanımı, Behlül ve Bihter'i Kim Oynuyor?
Şafak Sezer Estetikli Mi? Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı: Bu sen misin Şafak?" Seda Saya Benzemiş! " mask
Şafak Sezer Estetikli Mi? Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı: Bu sen misin Şafak?" Seda Saya Benzemiş! "
Arka Sokaklar’da Bir Devir Kapandı! Dizinin Bel Kemiği Sessizce Çıkıp Gitti… Gözyaşları Sel Oldu! mask
Arka Sokaklar’da Bir Devir Kapandı! Dizinin Bel Kemiği Sessizce Çıkıp Gitti… Gözyaşları Sel Oldu!
En Şehvetli Erkek Burçlar Belli Oldu! Kaslı ve Geniş Omuzlu Olurlar! İşte Libidosu En Yüksek Olan O Burçlar... mask
En Şehvetli Erkek Burçlar Belli Oldu! Kaslı ve Geniş Omuzlu Olurlar! İşte Libidosu En Yüksek Olan O Burçlar...
Camdaki Kız Dizisinde Ahlak Sınırlarını Zorlayan Sahne! Parmağında Eşinin Yüzüğüyle Sevgilisinin Yatağında… mask
Camdaki Kız Dizisinde Ahlak Sınırlarını Zorlayan Sahne! Parmağında Eşinin Yüzüğüyle Sevgilisinin Yatağında…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL