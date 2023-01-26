Ebru Polat'ın Sperm Bankası İtirafı Olay Oldu! Evlatlık Açıklamasını Derin Göğüs Dekoltesiyle Yapınca Akıllar Karıştı! “Heykel Gibisin!”

Hem özel hayatıyla hem de çıkarmış olduğu şarkılarıyla gündemden düşmek nedir bilmeyen Ebru Polat, sevenlerini şaşırtmayı başarıyor. Aradığı aşkı bir türlü bulamayan Ebru Polat’ın iş cephesinde ise her şeyin yolunda gittiği biliniyor. Avukat, işletme sahibi ve şarkıcı kimliğiyle milyonlarca kişinin dikkatini üzerine çeken Ebru Polat’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu cesur kareler ise herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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