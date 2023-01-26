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26 Oca 2023 - 19:16

Masterchef Somer Şef’in Yerine Gelecek İsim Belli Oldu! Acun “Bu Kez Çok Başka Olacak!” Deyince…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yaprak dökümü kaldığı yerden devam ediyor! Somer Şef’in yerine gelecek olan isim belli oldu! Mehmet Şef’ten sonra ekranlara Somer Şef’inde veda ettiği ilk kez ortaya çıkmış ve sevenleri yerle bir olmuştu. Somer Şef’in yerine gelecek olan isimse ilk kez ortaya çıktı! Acun Ilıcalı’nın ayrıca “Bu kez çok başka olacak” dediği gündeme geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…