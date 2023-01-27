Altın Fiyatları Zirveden Bir Daha Döndü! 27 Ocak Altın, Dolar ve Euro Fiyatları…
Altın fiyatları zirveden bir kez daha döndü! Şubat ayının ilk gününde açıklanacak olan FED faiz kararıyla şekillenecek olan altın; 27 Ocak itibariyle araştırma konusu oldu. Sadece altın değil aynı zamanda Dolar ve Euro cephesinde yaşanan düşüş ve yükselişte merak edildi. İşte 27 Ocak itibariyle altın, dolar ve Euro kurundaki değişim…
Haftanın ilk gününde rekorlar kıran altın; düşüş yaşamaya başlamıştı. 1 Şubat’ta açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikası, altın fiyatlarının yönünü yeniden değiştirmişti. Enflasyon rakamlarının düşüş göstermesiyle birlikte altın fiyatları yükselişe geçmişti! Yeniden değişmesi beklenen altın fiyatlarının güncel konumu ise şaşırttı. İşte merak edilen tüm detaylar….
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.