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27 Oca 2023 - 09:52

Altın Fiyatları Zirveden Bir Daha Döndü! 27 Ocak Altın, Dolar ve Euro Fiyatları…

Altın fiyatları zirveden bir kez daha döndü! Şubat ayının ilk gününde açıklanacak olan FED faiz kararıyla şekillenecek olan altın; 27 Ocak itibariyle araştırma konusu oldu. Sadece altın değil aynı zamanda Dolar ve Euro cephesinde yaşanan düşüş ve yükselişte merak edildi. İşte 27 Ocak itibariyle altın, dolar ve Euro kurundaki değişim…