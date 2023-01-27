Sadakatsiz dizisindeki rolüyle tanınan Türk oyuncu Cansu Dere'nin evinde çıkan yangında travmatik bir olay yaşadığı ortaya çıktı.

Türk oyuncu Cansu Dere son zamanlarda bazı talihsiz olaylarla karşı karşıya kaldı. Daha önce Ödül almak için İspanya'ya giderken gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Ünlü oyuncu Cansu Dere ölümden döndü. Son yaşanan olayda ise İstanbul'daki evinde kedilerinin mumları devirerek çıkan yangın korkuttu.

Menajeri, "Her şey kontrol altında" açıklaması sonrası yangın kısa sürede söndürüldü. Herhangi bir yaralanma veya önemli bir hasar olmadığı açıklandı. Ünlü oyuncunun son zamanlarda zor bir dönemden geçtiği görülüyor.

Cansu Dere Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir?

Cansu Dere, Türk oyuncu, sunucu ve eski modeldir. 14 Ekim 1980'de Ankara'da doğdu. Annesi İzmir, İstanbul ve Selanik, Yunanistan'dan, babası ise Bulgaristan'dandır. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladı. 2000 yılında Miss Turkey 3.sü oldu ve profesyonel modellik kariyerine başladı.

Modelciliğe odaklanmak için İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'ndeki eğitimini bıraktı. Hakan Yıldırım, Cengiz Abazoğlu, Ümit Ünal, Evrim Timur, Arzu Kaprol, Bahar Korçan ve Dilek Hanif gibi birçok ünlü Türk modacının defilelerine katıldı.

2002-2003 yılları arasında İTKİB'in düzenlediği çeşitli uluslararası moda etkinliklerinde de Türkiye'yi temsil etti ve birçok önemli fotoğrafçı ile çalıştı.

Cansu Dere’nin Kariyeri ve Rol Aldığı Önemli Diziler!

Cansu Dere, Türk oyuncu olarak önemli dizilerde ve projelerde yer almıştır. Örneğin Muhteşem Yüzyıl dizisinde İranlı Firuze karakteri ile, Anne dizisinde Zeynep karakteri ile, Şahsiyet dizisinde Nevra Elmas karakteri ile, Ferhat ile Şirin dizisinde Banu Karalı karakteri ile ve Sadakatsiz dizisinde Asya Yılmaz karakteri ile rol almıştır.

Ünlü oyuncu Cansu Dere ölümden döndü! Yaşanan Olay Şok Etti…