- 27 Oca 2023 - 11:21

Camdaki Kız’da Nalan’ın Hamile Olduğu Açıklandı! Bebeğin Babası Hayri mi, Sedat mı?

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Nalan’ın hamileliği cinnet geçirtti. Bebeğin babasının kim olduğuna dair sorularsa arka arkaya geldi. Nalan’ın Hayri’yle olan birlikteliğinin ardından yaşananlar herkesi şaşırttı. Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor?

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Camdaki Kız dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Nalan ve Sedat’ın birbirlerine olan uzaklığı mideleri bulandırıyordu. Her bir sahnesi olay yaratan Camdaki Kız’da Hayri ve Nalan’ın büyük bir aşk yaşayacağı biliniyordu ama gelen bu hamilelik haberi ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilenler…

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27 Oca 2023 - 11:21 Ankara- Yaşam

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