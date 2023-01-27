Camdaki Kız’da Nalan’ın Hamile Olduğu Açıklandı! Bebeğin Babası Hayri mi, Sedat mı?

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Camdaki Kız dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Nalan ve Sedat’ın birbirlerine olan uzaklığı mideleri bulandırıyordu. Her bir sahnesi olay yaratan Camdaki Kız’da Hayri ve Nalan’ın büyük bir aşk yaşayacağı biliniyordu ama gelen bu hamilelik haberi ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilenler…

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