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27 Oca 2023 - 11:44

EYT’li Vatandaşın Alacağı Promosyon Belli Oldu! Beklentiler 20 Bin Liraydı Ama…

EYT’li vatandaşın alacağı banka promosyonları tek tek belli oldu. EYT’lilerin yasasının yakın zamanda meclisten çıkacağı biliniyordu. İlk maaşların alınacağı tarihlerinde açıklanmasıyla birlikte gözler bankaların verebileceği promosyon ödemlerine çevrilmişti. Bankalardan ise EYT’li vatandaşa verilecek olan en yüksek ve en düşük promosyon ücreti hakkında bilgi sonunda geldi. Beklentiler her ne kadar 20 bin lira yönünde olsa bile açıklanan rakamlar büyük bir hayal kırıklığı oldu!