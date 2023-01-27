- 27 Oca 2023 - 11:44

EYT’li Vatandaşın Alacağı Promosyon Belli Oldu! Beklentiler 20 Bin Liraydı Ama…

EYT’li vatandaşın alacağı banka promosyonları tek tek belli oldu. EYT’lilerin yasasının yakın zamanda meclisten çıkacağı biliniyordu. İlk maaşların alınacağı tarihlerinde açıklanmasıyla birlikte gözler bankaların verebileceği promosyon ödemlerine çevrilmişti. Bankalardan ise EYT’li vatandaşa verilecek olan en yüksek ve en düşük promosyon ücreti hakkında bilgi sonunda geldi. Beklentiler her ne kadar 20 bin lira yönünde olsa bile açıklanan rakamlar büyük bir hayal kırıklığı oldu!

Bankaların müşterilerin dikkatini üzerine çekmek ve müşteri portföyünü genişletmek adına yapmış olduğu bu promosyon kampanyası, bugüne kadar milyonlarca emekli vatandaşın cebine yüklü miktarda para girmesine neden olmuştu. EYT’li vatandaşın alacağı promosyon miktarı da kısa bir süre önce açıklandı. İşte merak edilenler…

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27 Oca 2023 - 11:44 Ankara- Yaşam

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