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27 Oca 2023 - 12:28

Müge Anlı Arife Gökçe Kaybında Buz Kestiren Olay! Sapık Sinan Hakkında İlk Açıklama…

ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından bir tanesi olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te günlerdir merak edilen bir konu var: Arife Gökçe kaybı! Ortadan bir anda kaybolan Arife Gökçe’nin 65 yaşında olduğu, 5 çocuk ve 12 torun sahibi olduğu biliniyordu. Halk arasında “Sapık” olarak adlandırılan Sinan’ın hakkında konuşan Arife Gökçe’nin eşi ise buz kestiren açıklamalara yer verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…