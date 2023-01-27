- 27 Oca 2023 - 12:28 G: 27 Oca 2023 - 12:38

Müge Anlı Arife Gökçe Kaybında Buz Kestiren Olay! Sapık Sinan Hakkında İlk Açıklama…

ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından bir tanesi olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’te günlerdir merak edilen bir konu var: Arife Gökçe kaybı! Ortadan bir anda kaybolan Arife Gökçe’nin 65 yaşında olduğu, 5 çocuk ve 12 torun sahibi olduğu biliniyordu. Halk arasında “Sapık” olarak adlandırılan Sinan’ın hakkında konuşan Arife Gökçe’nin eşi ise buz kestiren açıklamalara yer verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz haftalarda programa katılan Fikri Gökçe, eşinin kaybolduğunu ifade etmişti. Dişleri olmadan dışarı çıkmayacağını ifade eden Fikri Gökçe, ocakta yemeğini bırakıp gidince Arife Gökçe’nin plansız bir biçimde evden çıktığını anlamıştı. Müge Anlı’dan Arife Gökçe’yi bulmasını isteyen Fikri Bey, köyde bulunan Sinan isimli şahsın sadece karısını değil tüm köydeki yaşlı kadınları rahatsız ettiğini ifade etmişti. Canlı yayına ihbar yağmış; Sinan’ın kadınları rahatsız ettiği ortaya çıkmıştı. Arife Gökçe’nin eşi Fikri Bey, sessizliğini bozdu!

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27 Oca 2023 - 12:28 Ankara- Yaşam

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