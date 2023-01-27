2000, 2002, 2004, 2005 ve 2008 Sigortası Başlayanlar Dikkat! 2.191 Gün Erken Emekli Olacaksınız!

Sigorta başlangıç tarihleri 8 Eylül 1999 tarihinden önce olan ve prim günleri ile sigortalılık sürelerini tamamlamış olan milyonlarca vatandaş, uzun süredir hazırlıkları devam eden EYT yasası için geri sayıma devam ediyor. 5 bin prim gününü tamamlayan kadınlar 20 yıl, erkekler ise 25 yıl sigortalı çalışma hayatlarının olması durumunda EYT yasasından faydalanarak emekli olabilecek.

Geçtiğimiz yılın haziran ayından bu yana yürütülen EYT düzenleme çalışmaları, birkaç gün önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından milletvekillerinin imzasına sunuldu. İmza işlemi tamamlandıktan sonra Meclis Başkanlığı’na gidecek olan dosyanın, şubat ayı itibari ile yürürlüğe girmesi ve mart ayı itibari ile de EYT’li vatandaşların maaşlarının hesaplara aktarılması bekleniyor.

Erken Emeklilik

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