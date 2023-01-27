Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu Filmin Konusu Nedir? İşte Oyuncu Kadrosu…

"Fakir'in Dünya Yolculuğu", Ken Scott'ın yönettiği, Dhanush ve Erin Moriarty'nin oynadığı 2018 yapımı bir macera komedi filmidir. Romain Puertolas'ın "İkea Gardırobunda Mahsur Kalan Fakir'in Olağanüstü Yolculuğu" adlı romanından uyarlanmıştır. Film Hindistan, Belçika, Fransa ve İtalya'da çekildi. İlk olarak 30 Mayıs 2018'de Fransa'da ve daha sonra 21 Haziran 2019'da Hindistan, ABD, Kanada, Singapur ve Malezya'da yayınlandı. 7 farklı dilde yayınlandı; İngilizce, Fransızca, Hintçe, Tamil, Telugu, Malayalam ve Kannada.

Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu Filmin Konusu Nedir?

"Fakir'in Olağanüstü Yolculuğu" filminde, Dhanush'un canlandırdığı Ajatashatru "Aja" Lavash Patel, bir sokak sihirbazı ve düzenbazdır. Annesinin zamansız ölümünün ardından, sahte bir 100 Euro'luk banknotla Paris'te görüşmediği babasını bulmak için bir yolculuğa çıkar. Bu yolculukta, bir mobilya mağazasında tanıştığı Marie Riviere (Erin Moriarty) adında bir kadınla birlikte dünyanın dört bir yanında macera yaşar. Bu maceralar sırasında Aja, bir IKEA gardırobunda Londra'ya, bir Louis Vuitton bavuluyla Roma'ya ve bir sıcak hava balonuyla Trablus'a gider. Maceraları sırasında Aja, Londra yolunda tanıştığı yasadışı bir göçmen olan Somalili Wiraj (Barkhad Abdi) ile tanışır. Aja, parayı geri alır ve mülteci kampında tüm parayı kamptaki insanlara dağıtır. Sahte bir pasaport ve Hindistan'a bir bilet alacak kadar parası var ancak önce Paris'te Marie ile tanışır.

Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu Filmin Özeti Nedir?

Özetle "Fakir'in Olağanüstü Yolculuğu", Ken Scott tarafından yönetilen, Dhanush ve Erin Moriarty'nin başrollerini paylaştığı 2018 yapımı bir macera-komedi filmidir. Romain Puertolas'ın "Ikea Gardırobunda Mahsur Kalan Fakir'in Olağanüstü Yolculuğu" adlı Fransız romanından uyarlanan film, Hindistan, Belçika, Fransa ve İtalya'da çekildi. Hikaye, Mumbai'nin küçük bir mahallesinden bir sokak sihirbazı ve dolandırıcı olan Ajatashatru "Aja" Lavash Patel'in, annesinin ani ölümünden sonra görüşmediği babasını Paris'te bulmak için bir yolculuğa çıkmasını anlatıyor.

Yol boyunca Marie Riviere adında bir kadınla tanışır ve Londra'da bir Ikea gardırobunda mahsur kalmak, Louis Vuitton valiziyle Roma'ya seyahat etmek ve kendini Libya'ya giden bir gemide bulmak da dahil olmak üzere dünya çapında bir dizi maceraya atılır. Sonunda Hindistan'a döner ve bir okul öğretmeni olur, burada Marie ile yeniden bir araya gelir ve hikayesini dört yıllık bir denetimli serbestlik cezasıyla karşı karşıya olan üç çocuğa anlatır.

Onlara, her gün okuluna gelirlerse ceza indirimi almalarına yardım edeceği bir anlaşma teklif eder. Filmin sonunda Aja'nın meslektaşlarından biri hikayenin doğru olup olmadığını sorar ve Aja, "Sadece önemli kısımlar" diye yanıt verir.

Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu Filmi Ödül Almıştır? Müziği Kime Aittir…

"Fakir'in Olağanüstü Yolculuğu", Ken Scott tarafından yönetilen ve Dhanush'un oynadığı 2018 Fransız-İngiliz-Hint komedi-drama filmidir. Film, Bombay'ın küçük bir mahallesinden bir sokak sihirbazı ve dolandırıcı olan Ajatashatru "Aja" Lavash Patel'in sahte bir 100 Euro'luk banknot kullanarak Paris'te görüşmediği babasını bulmak için bir yolculuğa çıkmasını konu alıyor. Yol boyunca Marie Riviere adında bir kadınla tanışır ve Londra, Roma ve Libya da dahil olmak üzere dünya çapında bir dizi macera yaşar. Film eleştirmenler tarafından iyi karşılandı ve 2018 Norveç Uluslararası Film Festivali ve 2019 Barselona Sant-Jordi Uluslararası Film Festivali'nde iki uluslararası ödül kazandı. Filmin müzikleri Amit Trivedi'ye, sözleri ise Anvita Dutt'a ait. Madaari şarkısını Rajiv Sundaresan ve Suhas Sawant seslendirdi.

İşte Oyuncu Kadrosu…

Dhanush Ajatashatru (Aja)

Bérénice Bejo (Nelly Marnay)

Erin Moriarty (Marie Rivière)

Barkhad Abdi (Wiraj) olarak

Gérard Jugnot (Gustave Palourde)

Ben Miller ( Memur Smith)

Abel Jafri (Kaptan Fik)

Sarah-Jeanne Labrosse ( Gül)

Kay Greidanus (Pieter )

Amrutha Sant, (Aja'nın annesi Siringh)

Harshad Kumar (Manav)

Rakesh Jaiswal (Doktor)

Romain Puertolas (Thomas Grégoire)

Bir Hint Fakirinin Olağanüstü Yolculuğu Filmin Konusu Nedir? İşte Oyuncu Kadrosu…