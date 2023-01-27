- 27 Oca 2023 - 13:07 G: 27 Oca 2023 - 13:08

Bekçilik Alımları Ne Zaman Yapılacak? 2023 Yılında Ne Zaman Bekçi Alımı Olacak?

Genel olarak ülke genelinde ilana çıkan Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bu senede bekçi alımı yapıp yapmayacağı, bekçilerin 2023 yılında ne kadar maaş alacağı merak konusu oldu. Bekçilik Alımları Ne Zaman Yapılacak? 2023 Yılında Ne Zaman Bekçi Alımı Olacak? İşte Detaylar...

2023 Bekçi Alımı

Devlet bünyesinde istihdam edilerek kariyerini ve aylık kazancını garanti altına almak isteyen milyonlarca vatandaş, son yıllarda bekçi alımlarını yakından takip etmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde ilana çıkan Emniyet Genel Müdürlüğü, 2023 yılının ilk bekçi alımı ilanını ilgilileri ile paylaştı. Aday başvurularını 18 Ocak itibari ile kabul etmeye başlayan müdürlük, başvuru sürecinin 3 Şubat tarihine kadar devam edeceğini belirtti.

Polis Akademisi’nin resmi internet sitesinde yer alan e- devlet sistemi bağlantısı aracılığı ile aday başvurularını değerlendirmeye alan Emniyet Genel Müdürlüğü, şahsen ya da posta yolu ile iletilen başvuruların ise dikkate alınmayacağını vurguladı.

2023 Bekçi Alımı

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27 Oca 2023 - 13:07 - Gündem

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