EYT’lilere Büyük Müjde! Borçlarının Tamamı Silinecek; Düğmeye Basıldı!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen EYT düzenleme çalışmaları sayesinde milyonlarca vatandaş için emekli olma hakkının tanımlanacağı belirtilirken son haftalarda ilgili çalışmaların hız kazandığı öğrenildi. EYT’lilere Büyük Müjde! Borçlarının Tamamı Silinecek; Düğmeye Basıldı! İşte Detaylar...
Ülke sınırları içerisinde çalışma hayatı olan ya da hayatının bir döneminde sigortalı olarak istihdam edilmiş olan herkes, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiş olan şartların sağlanması durumunda emekli maaşı alabilmektedir. Bu noktada kimin ne kadar maaş alacağı, belirli dönemlerde yürürlüğe girmiş olan sigorta kanunlarına bağlıdır. Kimi kişiler için yaş şartı öne çıkarken kimileri ise diğer özel şartlar sebebi ile yaş şartına tabi tutulmamaktadır. Bu noktada yaş şartından yola çıkarak son yıllarda büyük mağduriyetler yaşamış olan gruplardan birisi de EYT’lilerdir.
EYT Düzenlemesi
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
28 Oca 2023 - 00:21 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.