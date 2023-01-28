EYT’lilere Büyük Müjde! Borçlarının Tamamı Silinecek; Düğmeye Basıldı!

Ülke sınırları içerisinde çalışma hayatı olan ya da hayatının bir döneminde sigortalı olarak istihdam edilmiş olan herkes, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiş olan şartların sağlanması durumunda emekli maaşı alabilmektedir. Bu noktada kimin ne kadar maaş alacağı, belirli dönemlerde yürürlüğe girmiş olan sigorta kanunlarına bağlıdır. Kimi kişiler için yaş şartı öne çıkarken kimileri ise diğer özel şartlar sebebi ile yaş şartına tabi tutulmamaktadır. Bu noktada yaş şartından yola çıkarak son yıllarda büyük mağduriyetler yaşamış olan gruplardan birisi de EYT’lilerdir.

EYT Düzenlemesi

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