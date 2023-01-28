Akaryakıt Fiyatlarına Çifte İndirim! Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Komple Değişti!

Altın ve dolar fiyatlarına baz alınarak hesaplanan akaryakıt fiyatları, son dönemlerde hem para piyasalarında hem de altın piyasasında gözlenen ani atakların ardından arka arkaya zamlar aldı. Ek olarak brent petrolün varil fiyatından da direkt olarak etkilenen akaryakıt ürünleri, Rusya- Ukrayna savaşının emtia varlıklarına değer kazandırması neticesinde fahiş satış seviyelerine ulaştı.

24 Şubat tarihinde başlamış olan Rusya- Ukrayna savaşı ile birlikte rekor üstüne rekor kıran brent petrol, son aylarda yatay seyre geri dönüş yaparak akaryakıt fiyatlarının da kısmen sabitlenmesini sağlamıştı. Ancak Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarını şiddetlendirmesi, yaklaşık olarak iki hafta önce brent petrolün varil fiyatında bir sıçrama yaşanmasına sebep oldu. Sıçramanın ardından ise benzin zamları arka arkaya geldi.

Akaryakıt Fiyatları

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