Akaryakıt Fiyatlarına Çifte İndirim! Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Komple Değişti!
Bir gün ara ile benzinin litre fiyatına iki kere zam yapılması, araç sahibi tüketicileri oldukça sarstı. Tam yeni fiyatlara alışmaya çalışıyorken 25 Ocak Çarşamba günü 1 TL 25 kuruşluk bir benzin zammının daha açıklanması, tüketicilerin bütçeleri üzerinde resmen deprem etkisi yarattı. Akaryakıt Fiyatlarına Çifte İndirim! Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Komple Değişti! İşte Detaylar...
Altın ve dolar fiyatlarına baz alınarak hesaplanan akaryakıt fiyatları, son dönemlerde hem para piyasalarında hem de altın piyasasında gözlenen ani atakların ardından arka arkaya zamlar aldı. Ek olarak brent petrolün varil fiyatından da direkt olarak etkilenen akaryakıt ürünleri, Rusya- Ukrayna savaşının emtia varlıklarına değer kazandırması neticesinde fahiş satış seviyelerine ulaştı.
24 Şubat tarihinde başlamış olan Rusya- Ukrayna savaşı ile birlikte rekor üstüne rekor kıran brent petrol, son aylarda yatay seyre geri dönüş yaparak akaryakıt fiyatlarının da kısmen sabitlenmesini sağlamıştı. Ancak Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarını şiddetlendirmesi, yaklaşık olarak iki hafta önce brent petrolün varil fiyatında bir sıçrama yaşanmasına sebep oldu. Sıçramanın ardından ise benzin zamları arka arkaya geldi.
Akaryakıt Fiyatları
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28 Oca 2023 - 09:32 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.