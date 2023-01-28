46’lık Burcu Esmersoy Yine Yaptı Yapacağını! Küvetten Öyle Kareler Paylaştı Ki…

Haber spikerliği, klip oyunculuğu, sunuculuk ve daha pek çok meziyeti ile senelerdir ekranlarda olan Burcu Esmersoy, son dönemlerde güzelliği ile dikkat çekmeye devam ediyor. 46 yaşında olmasına rağmen yıllara meydan okuyan taze bir güzelliğe sahip olan ünlü güzel, makyajsız ve filtresiz fotoğraf paylaşımları ile de adından söz ettiriyor.

Samimi tavrı, hep gülen yüzü ve içinde bulunduğu projelerin her daim çok konuşulması ile ünlüler camiasının en sevilen ve en başarılı isimlerinden birisi olan Burcu Esmersoy, doğal güzelliği ile resmen dudak uçuklatıyor. Estetik ameliyatlara karşı olmadığını ancak şu anlık yaptırmayı tercih etmediği, son yıllarda yatırımını daha çok cilt bakımlarına yaptığını belirten Burcu Esmersoy, estetik çukuruna düşmüş meslektaşlarının yanında resmen güneş gibi parlıyor.

Burcu Esmersoy

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