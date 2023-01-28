Canlı Yayında Açıkladı! Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Var mı, Yok mu?
Asgari ücrete gelen yüzde 54,66’lık zam oranından memnun olmayan bazı kesimler, sene içerisinde yeni bir ara zammın açıklanma ihtimalinin olup olmadığını araştırmaya başladı. Bu soru işaretine ilk ağızdan yanıt geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, başta asgari ücrette ara zam mevzusu olmak üzere pek çok konu başlığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Canlı Yayında Açıkladı! Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Var mı, Yok mu? İşte Detaylar...
Son dönemlerde başta koronavirüs salgınının sonrasında ise Rusya- Ukrayna savaşının etkisi ile yüksek seviyelere ulaşan enflasyon, gündelik hayatı da direkt olarak etkiledi. Geçtiğimiz yılın nerede ise tamamı boyunca yükselişini sürdürmeye devam eden enflasyon karşısında geçim dertleri büyüyen vatandaşlar, devletin asgari ücrette vermiş olduğu ara zam kararı ile kısa bir süre nefes alabilmiş olsalar da yılın ikinci yarısından sonra tekrar sıkıntılar başladı.
2022 yılının son ayı itibari ile enflasyonun düşüşe geçmesi hem vatandaşların hem de yöneticilerin yeni döneme daha büyük bir umut ile başlamalarını sağladı. Enflasyon ile mücadele kapsamında asgari ücret ile emekli ve memur maaşı zamlarını yüksek oranlarda belirleyen yetkililer, yıl içerisinde de olumlu adımların atılmaya devam edileceğine dikkat çekti.
Asgari Ücret
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28 Oca 2023 - 09:32 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.