Canlı Yayında Açıkladı! Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Var mı, Yok mu?

Son dönemlerde başta koronavirüs salgınının sonrasında ise Rusya- Ukrayna savaşının etkisi ile yüksek seviyelere ulaşan enflasyon, gündelik hayatı da direkt olarak etkiledi. Geçtiğimiz yılın nerede ise tamamı boyunca yükselişini sürdürmeye devam eden enflasyon karşısında geçim dertleri büyüyen vatandaşlar, devletin asgari ücrette vermiş olduğu ara zam kararı ile kısa bir süre nefes alabilmiş olsalar da yılın ikinci yarısından sonra tekrar sıkıntılar başladı.

2022 yılının son ayı itibari ile enflasyonun düşüşe geçmesi hem vatandaşların hem de yöneticilerin yeni döneme daha büyük bir umut ile başlamalarını sağladı. Enflasyon ile mücadele kapsamında asgari ücret ile emekli ve memur maaşı zamlarını yüksek oranlarda belirleyen yetkililer, yıl içerisinde de olumlu adımların atılmaya devam edileceğine dikkat çekti.

Asgari Ücret

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