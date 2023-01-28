- 28 Oca 2023 - 00:21

Prim Borcu Olanların Dikkatine! Milyonlarca Kişiyi İlgileniyor; O Tarihlerde…

Yaklaşık olarak 10 milyon kişiyi kapsayacağı tahmin edilen yeni vergi ve borç yapılandırma paketi, Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcu olan vatandaşları da direkt olarak etkileyecek. Prim Borcu Olanların Dikkatine! Milyonlarca Kişiyi İlgileniyor; O Tarihlerde…İşte Detaylar...

Prim Borç Yapılandırma

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen geçtiğimiz günlerde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenen vergi ve borç yapılandırma paketi, vatandaşlar tarafından yoğun ilk gördü. Paketin hangi borçları kapsayacağı, ne zaman yürürlüğe gireceği, yapılandırma başvurularının nereden ve nasıl yapılacağı, merak konusu oldu. Öte yandan açıklanacak olan paketin emeklilik üzerinde etkiye sahip olup olmayacağı da arama motorlarında sıklık ile sorgulanmaya başlandı.

31 Aralık 2022 tarihinden önce sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri, Bağ- KUR’lu vatandaşların dondurulmuş hizmet sürelerinin ihyası durumunda ortaya çıkacak olan alacaklar, toplu sigorta primleri ve isteğe bağlı sigorta primleri, paket dahilinde olacak.

Prim Borç Yapılandırma

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28 Oca 2023 - 00:21 - Gündem

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