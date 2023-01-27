- 27 Oca 2023 - 17:05 G: 27 Oca 2023 - 17:10

Kar Yağışı Beklenen İller Ortaya Çıktı! Lapa Lapa Yağacak; Göz Gözü Görmeyecek…

Kar yağışı, Türkiye’nin gündeminde olan bir konu! Ocak ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde halen birçok ilimize kar yağmadı ya da yağdıktan kısa bir süre kalkıp gitti. Kar yağışı beklenen illerimiz ise tek tek ortaya çıktı. Lapa lapa kar yağacağı ve gözün gözü görmeyeceği de açıklanmış oldu. Peki, hangi illerimize ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapmış olduğu açıklamalarla dikkatleri üzerine çekiyor. Havaların üst dereceleri gördüğü şu günlerde olağan dışı bir iklimin yaşandığı görülüyordu. Yakın zamanda kar yağması bekleniyordu ve bunun için tarihler verildi. Cumartesi ve Pazar günü kar yağacak iller açıklandı!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

27 Oca 2023 - 17:05 Ankara- Yaşam

# HAVA DURUMU İLE İLİŞKİLİ:
Kar Ne Zaman Yağacak, Tarih Verildi! Meteoroloji O İllere Kırmızı Alarm Çaldı! 24, 25, 26 ve 27 Ocak Hava Durumu Açıklandı! mask
Kar Ne Zaman Yağacak, Tarih Verildi! Meteoroloji O İllere Kırmızı Alarm Çaldı! 24, 25, 26 ve 27 Ocak Hava Durumu Açıklandı!
Meteoroloji’den Kar Yağışı Uyarısı! Tarihler Verildi; Sakın Dışarı Çıkmayın, Hasta Olursunuz… mask
Meteoroloji’den Kar Yağışı Uyarısı! Tarihler Verildi; Sakın Dışarı Çıkmayın, Hasta Olursunuz…
Meteoroloji’den Kar Yağışı Alarmı Verildi! Doğu Bölgesinden Batıya Kadar…  Tüm İllerimiz Kar Altında Kalacak! mask
Meteoroloji’den Kar Yağışı Alarmı Verildi! Doğu Bölgesinden Batıya Kadar…  Tüm İllerimiz Kar Altında Kalacak!
Kar Beklerken Yaz Gelecek! Sıcaklıklar 20 Dereceyi Bulacak; Kışın Ortasında Yanacağız! O İller… mask
Kar Beklerken Yaz Gelecek! Sıcaklıklar 20 Dereceyi Bulacak; Kışın Ortasında Yanacağız! O İller…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 41 İlde Lapa Lapa Kar Yağacağını Açıkladı! Havalar Buz Gibi Olacak; Aklı Olan Dışarı Adımını Bile Atmaz… mask
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 41 İlde Lapa Lapa Kar Yağacağını Açıkladı! Havalar Buz Gibi Olacak; Aklı Olan Dışarı Adımını Bile Atmaz…
O İllerimizde Eksi Hava Kol Gezecek! Burnunuzu Bile Dışarı Çıkarmayın; Donarsınız! O İllerimiz Tek Tek Açıklandı! Meteoroloji’den Kahreden Haber… mask
O İllerimizde Eksi Hava Kol Gezecek! Burnunuzu Bile Dışarı Çıkarmayın; Donarsınız! O İllerimiz Tek Tek Açıklandı! Meteoroloji’den Kahreden Haber…
Meteoroloji’den 22 İle Kıpkırmızı Uyarı! Lapa Lapa Kar Yağacak; Hava Eksilere Düşecek! Aklı Olan Penceresini Aralamaz Bile… mask
Meteoroloji’den 22 İle Kıpkırmızı Uyarı! Lapa Lapa Kar Yağacak; Hava Eksilere Düşecek! Aklı Olan Penceresini Aralamaz Bile…
Türkiye Hava Durumu! Batı İllerine Dikkat! Kuvvetli Yağış Geliyor! mask
Türkiye Hava Durumu! Batı İllerine Dikkat! Kuvvetli Yağış Geliyor!
Meteorolojiden Kar İçin Tarih Verildi! Göz Gözü Görmeyecek! Kar, Yağmur, Fırtına… O İllerde Sıcaklıklar Diplere Düşecek… mask
Meteorolojiden Kar İçin Tarih Verildi! Göz Gözü Görmeyecek! Kar, Yağmur, Fırtına… O İllerde Sıcaklıklar Diplere Düşecek…
Meteoroloji Kar Yağışı İçin Tarih Verdi! Kar Ne Zaman Yağacak? O Dokuz İl İçin Havalar Buz Kesmeye Başladı... Sarı Alarm Verildi... mask
Meteoroloji Kar Yağışı İçin Tarih Verdi! Kar Ne Zaman Yağacak? O Dokuz İl İçin Havalar Buz Kesmeye Başladı... Sarı Alarm Verildi...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yağmur Tanrısevsin Dekoltesiyle Baş Döndürdü! “Bu Güzelliğinde Bir Sınırı Olmalı!” Alev Alev… mask
Yağmur Tanrısevsin Dekoltesiyle Baş Döndürdü! “Bu Güzelliğinde Bir Sınırı Olmalı!” Alev Alev…
Survivor Chaby’nin Eşi Güzelliğiyle Mest Etti! “Bin Kez Maşallah!” Adayı Aşkıyla İnletiyordu… mask
Survivor Chaby’nin Eşi Güzelliğiyle Mest Etti! “Bin Kez Maşallah!” Adayı Aşkıyla İnletiyordu…
Migros Market’te Büyük İndirim Başladı! Katalog Yayınlandı; Elektronik, Zücaciye, Tekstil… mask
Migros Market’te Büyük İndirim Başladı! Katalog Yayınlandı; Elektronik, Zücaciye, Tekstil…
Prim Borcu Olanların Dikkatine! Milyonlarca Kişiyi İlgileniyor; O Tarihlerde… mask
Prim Borcu Olanların Dikkatine! Milyonlarca Kişiyi İlgileniyor; O Tarihlerde…
Demet Özdemir Geceliğiyle Alev Alev Yaktı! Düğmelerini Araladı, Minisiyle Instagram’ı Hoplattı… mask
Demet Özdemir Geceliğiyle Alev Alev Yaktı! Düğmelerini Araladı, Minisiyle Instagram’ı Hoplattı…
Canlı Yayında Açıkladı! Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Var mı, Yok mu? mask
Canlı Yayında Açıkladı! Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Var mı, Yok mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL