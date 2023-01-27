Kar Yağışı Beklenen İller Ortaya Çıktı! Lapa Lapa Yağacak; Göz Gözü Görmeyecek…
Kar yağışı, Türkiye’nin gündeminde olan bir konu! Ocak ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde halen birçok ilimize kar yağmadı ya da yağdıktan kısa bir süre kalkıp gitti. Kar yağışı beklenen illerimiz ise tek tek ortaya çıktı. Lapa lapa kar yağacağı ve gözün gözü görmeyeceği de açıklanmış oldu. Peki, hangi illerimize ne zaman kar yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapmış olduğu açıklamalarla dikkatleri üzerine çekiyor. Havaların üst dereceleri gördüğü şu günlerde olağan dışı bir iklimin yaşandığı görülüyordu. Yakın zamanda kar yağması bekleniyordu ve bunun için tarihler verildi. Cumartesi ve Pazar günü kar yağacak iller açıklandı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.