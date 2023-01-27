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27 Oca 2023 - 17:05

Kar Yağışı Beklenen İller Ortaya Çıktı! Lapa Lapa Yağacak; Göz Gözü Görmeyecek…

Kar yağışı, Türkiye’nin gündeminde olan bir konu! Ocak ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde halen birçok ilimize kar yağmadı ya da yağdıktan kısa bir süre kalkıp gitti. Kar yağışı beklenen illerimiz ise tek tek ortaya çıktı. Lapa lapa kar yağacağı ve gözün gözü görmeyeceği de açıklanmış oldu. Peki, hangi illerimize ne zaman kar yağacak?