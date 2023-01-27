- 27 Oca 2023 - 20:10

Emekli Maaşları Şubat Ayında 8.500 TL mi Olacak? Zam Açıklaması Geldi; Emekliler Şok İçinde…

Emekli maaşlarının Şubat ayında 8.500 TL olacağı yönünde iddialar gündeme bomba gibi düştü. Zam açıklaması yapan milletvekili ise emekli vatandaşları şok içerisinde bıraktı. TBMM’nin gündemine giren bu emekli maaşlarının bir de 2023 yılı için belirlenen asgari ücrete denk olacak olması, dikkatleri üzerine çekti Peki, emekli maaşları asgari ücretle eşitlenecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla emekli ve memurlara %30 oranında zam yapılmıştı. En düşük emekli maaşı bu sayede 5.500 TL olmuştu. Çok geçmeden açıklanan TÜİK açık sınırı, emekli maaşının üstünde olunca; vatandaş bu duruma tepkisini göstermişti. Emekli maaşı 5.500 TL olmuştu ama her şey zamlanmıştı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Oca 2023 - 20:10 Ankara- Yaşam

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