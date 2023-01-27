Emekli Maaşları Şubat Ayında 8.500 TL mi Olacak? Zam Açıklaması Geldi; Emekliler Şok İçinde…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla emekli ve memurlara %30 oranında zam yapılmıştı. En düşük emekli maaşı bu sayede 5.500 TL olmuştu. Çok geçmeden açıklanan TÜİK açık sınırı, emekli maaşının üstünde olunca; vatandaş bu duruma tepkisini göstermişti. Emekli maaşı 5.500 TL olmuştu ama her şey zamlanmıştı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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