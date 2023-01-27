Emekli Maaşları Şubat Ayında 8.500 TL mi Olacak? Zam Açıklaması Geldi; Emekliler Şok İçinde…
Emekli maaşlarının Şubat ayında 8.500 TL olacağı yönünde iddialar gündeme bomba gibi düştü. Zam açıklaması yapan milletvekili ise emekli vatandaşları şok içerisinde bıraktı. TBMM’nin gündemine giren bu emekli maaşlarının bir de 2023 yılı için belirlenen asgari ücrete denk olacak olması, dikkatleri üzerine çekti Peki, emekli maaşları asgari ücretle eşitlenecek mi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla emekli ve memurlara %30 oranında zam yapılmıştı. En düşük emekli maaşı bu sayede 5.500 TL olmuştu. Çok geçmeden açıklanan TÜİK açık sınırı, emekli maaşının üstünde olunca; vatandaş bu duruma tepkisini göstermişti. Emekli maaşı 5.500 TL olmuştu ama her şey zamlanmıştı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.