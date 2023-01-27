Hande Erçel’in Minik Yeğeni Mavi’den Haber Var! Babası İlk Kez Paylaştı; Sağlık Durumu…
Dünya güzeli oyuncularımızdan biri olan Hande Erçel’in minik yeğeni Mavi’nin kısa bir süre önce kanser olduğu ortaya çıkmıştı. Aylar sonra ilk kez Mavi’den bir haber geldi. Babası Caner Yıldırım, ilk kez kızının durumu hakkında bir paylaşımda bulunarak; dikkatleri üzerine çekti. Anlamlı bir paylaşımda bulunan baba Caner Yıldırım, gözleri dolu dolu bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Güzel oyuncu Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel ve Caner Yıldırım’ın evliğinden olan Aylin Mavi, milyonların dikkatini üzerine çekiyordu. Hande Erçel’e olan benzerliğiyle yüzleri gülümseten minik Mavi’nin kanser olduğu öğrenilmişti. Sevenlerini derinden üzen bu haber hakkında aile konuşmama kararı almıştı ama Caner Yıldırım paylaşım yaparak yüzleri güldürdü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.