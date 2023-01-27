- 27 Oca 2023 - 20:10

Hande Erçel’in Minik Yeğeni Mavi’den Haber Var! Babası İlk Kez Paylaştı; Sağlık Durumu…

Dünya güzeli oyuncularımızdan biri olan Hande Erçel’in minik yeğeni Mavi’nin kısa bir süre önce kanser olduğu ortaya çıkmıştı. Aylar sonra ilk kez Mavi’den bir haber geldi. Babası Caner Yıldırım, ilk kez kızının durumu hakkında bir paylaşımda bulunarak; dikkatleri üzerine çekti. Anlamlı bir paylaşımda bulunan baba Caner Yıldırım, gözleri dolu dolu bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Güzel oyuncu Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel ve Caner Yıldırım’ın evliğinden olan Aylin Mavi, milyonların dikkatini üzerine çekiyordu. Hande Erçel’e olan benzerliğiyle yüzleri gülümseten minik Mavi’nin kanser olduğu öğrenilmişti. Sevenlerini derinden üzen bu haber hakkında aile konuşmama kararı almıştı ama Caner Yıldırım paylaşım yaparak yüzleri güldürdü. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

27 Oca 2023 - 20:10 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Esra Erol’da Beyin Kızartan Olay! Canlı Yayın Blurlandı; Yayın Kesilip Duruldu! Dolandırıcılığın Böylesi… mask
Esra Erol’da Beyin Kızartan Olay! Canlı Yayın Blurlandı; Yayın Kesilip Duruldu! Dolandırıcılığın Böylesi…
Kızılcık Şerbeti’nin Fitne Fücur Eltisi Nilay Tepki Topluyor! “Şeytana Pabucunu Ters Giydirir!” mask
Kızılcık Şerbeti’nin Fitne Fücur Eltisi Nilay Tepki Topluyor! “Şeytana Pabucunu Ters Giydirir!”
60’lık Barbie Seda Sayan Yine Twitter’ı Yıktı! 34 Beden Fiziğiyle Genç Kızları Parmağında Oynattı… mask
60’lık Barbie Seda Sayan Yine Twitter’ı Yıktı! 34 Beden Fiziğiyle Genç Kızları Parmağında Oynattı…
Survivor Chaby’nin Eşi Güzelliğiyle Mest Etti! “Bin Kez Maşallah!” Adayı Aşkıyla İnletiyordu… mask
Survivor Chaby’nin Eşi Güzelliğiyle Mest Etti! “Bin Kez Maşallah!” Adayı Aşkıyla İnletiyordu…
Yağmur Tanrısevsin Dekoltesiyle Baş Döndürdü! “Bu Güzelliğinde Bir Sınırı Olmalı!” Alev Alev… mask
Yağmur Tanrısevsin Dekoltesiyle Baş Döndürdü! “Bu Güzelliğinde Bir Sınırı Olmalı!” Alev Alev…
46’lık Burcu Esmersoy Yine Yaptı Yapacağını! Küvetten Öyle Kareler Paylaştı Ki… mask
46’lık Burcu Esmersoy Yine Yaptı Yapacağını! Küvetten Öyle Kareler Paylaştı Ki…
Demet Özdemir Geceliğiyle Alev Alev Yaktı! Düğmelerini Araladı, Minisiyle Instagram’ı Hoplattı… mask
Demet Özdemir Geceliğiyle Alev Alev Yaktı! Düğmelerini Araladı, Minisiyle Instagram’ı Hoplattı…
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Boşanıyor mu? Serenay Sarıkaya İçin Sette Nöbet Tutuyordu… mask
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Boşanıyor mu? Serenay Sarıkaya İçin Sette Nöbet Tutuyordu…
Cansu Dere’den Kahreden Haber! Gece Yarısı Yaşadıklarına Akıl Sır Ermedi… mask
Cansu Dere’den Kahreden Haber! Gece Yarısı Yaşadıklarına Akıl Sır Ermedi…
Kızıl Fırtına Mine Tugay Bacak Şov Yaptı! Sandalyede Öyle Pozlar Verdi Ki… “Ateş Gibisin!” mask
Kızıl Fırtına Mine Tugay Bacak Şov Yaptı! Sandalyede Öyle Pozlar Verdi Ki… “Ateş Gibisin!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Esra Erol’da Beyin Kızartan Olay! Canlı Yayın Blurlandı; Yayın Kesilip Duruldu! Dolandırıcılığın Böylesi… mask
Esra Erol’da Beyin Kızartan Olay! Canlı Yayın Blurlandı; Yayın Kesilip Duruldu! Dolandırıcılığın Böylesi…
Kızılcık Şerbeti’nin Fitne Fücur Eltisi Nilay Tepki Topluyor! “Şeytana Pabucunu Ters Giydirir!” mask
Kızılcık Şerbeti’nin Fitne Fücur Eltisi Nilay Tepki Topluyor! “Şeytana Pabucunu Ters Giydirir!”
Hande Erçel’in Minik Yeğeni Mavi’den Haber Var! Babası İlk Kez Paylaştı; Sağlık Durumu… mask
Hande Erçel’in Minik Yeğeni Mavi’den Haber Var! Babası İlk Kez Paylaştı; Sağlık Durumu…
Emekli Maaşları Şubat Ayında 8.500 TL mi Olacak? Zam Açıklaması Geldi; Emekliler Şok İçinde… mask
Emekli Maaşları Şubat Ayında 8.500 TL mi Olacak? Zam Açıklaması Geldi; Emekliler Şok İçinde…
60’lık Barbie Seda Sayan Yine Twitter’ı Yıktı! 34 Beden Fiziğiyle Genç Kızları Parmağında Oynattı… mask
60’lık Barbie Seda Sayan Yine Twitter’ı Yıktı! 34 Beden Fiziğiyle Genç Kızları Parmağında Oynattı…
Kar Yağışı Beklenen İller Ortaya Çıktı! Lapa Lapa Yağacak; Göz Gözü Görmeyecek… mask
Kar Yağışı Beklenen İller Ortaya Çıktı! Lapa Lapa Yağacak; Göz Gözü Görmeyecek…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL