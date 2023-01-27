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27 Oca 2023 - 20:10

Hande Erçel’in Minik Yeğeni Mavi’den Haber Var! Babası İlk Kez Paylaştı; Sağlık Durumu…

Dünya güzeli oyuncularımızdan biri olan Hande Erçel’in minik yeğeni Mavi’nin kısa bir süre önce kanser olduğu ortaya çıkmıştı. Aylar sonra ilk kez Mavi’den bir haber geldi. Babası Caner Yıldırım, ilk kez kızının durumu hakkında bir paylaşımda bulunarak; dikkatleri üzerine çekti. Anlamlı bir paylaşımda bulunan baba Caner Yıldırım, gözleri dolu dolu bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…