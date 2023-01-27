Yalı Çapkını Ferit’in Yüzüne Tüküren Tükürene! Karakterin Sonuna Geliniyor… “Yok Artık!”
STAR TV ekranlarının en çok konuşulan dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda bulunan Ferit’in yüzüne tüküren tükürene! Milyonların dikkatini üzerine çeken Yalı Çapkını dizisinde karakterin sonuna gelindiği görüldü! İşte izleyenlerin “Yok artık” dediği o olay…
Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisinin hikayesi seyircilerin dikkatini üzerine çekiyordu. Hem kadrosuyla hem de senaryosuyla dikkatleri üzerine çeken Yalı Çapkını dizisinin kadrosu ise Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyordu. Dizinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecekti ama Ferit karakteri için düğmeye basıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.