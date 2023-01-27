Yalı Çapkını Ferit’in Yüzüne Tüküren Tükürene! Karakterin Sonuna Geliniyor… “Yok Artık!”

Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisinin hikayesi seyircilerin dikkatini üzerine çekiyordu. Hem kadrosuyla hem de senaryosuyla dikkatleri üzerine çeken Yalı Çapkını dizisinin kadrosu ise Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyordu. Dizinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecekti ama Ferit karakteri için düğmeye basıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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