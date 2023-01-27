Serenay Sarıkaya’nın Küpesi Şok Etti! Sadece 345 Dolar… “Şöyle Zengin Olsam Yeter!”

2022 yılında kozada olan bir kelebek gibi kendisini işleyen Serenay Sarıkaya; 2023 yılının ilk günlerinde büyük bir çıkış yakalamıştı. Mert Ramazan Demir ve Burak Deniz’le Şahmaran dizisinde yer alan Serenay Sarıkaya; sadece bununla kalmamış ve Kıvanç Tatlıtuğ’la Aile dizisinde öne çıkacaktı. Hayat verdiği Şahsu ve Psikolog Derin karakteriyle milyonların dikkatini üzerine çeken Serenay Sarıkaya’nın küpesini fiyatı ise dudakların uçuklamasına neden oldu. İşte merak edilenler…

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