Serenay Sarıkaya’nın Küpesi Şok Etti! Sadece 345 Dolar… “Şöyle Zengin Olsam Yeter!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi Serenay Sarıkaya’nın küpesi büyük bir şok yarattı. Sadece 345 dolar olan Serenay Sarıkaya; ortalığın karışmasına neden oldu. Birçok kişi Serenay Sarıkaya’nın küpesinin fiyatını duyunca; “Şu kadar zengin olsam yeter” demeden yapmadı! İşte merak edilenler…
2022 yılında kozada olan bir kelebek gibi kendisini işleyen Serenay Sarıkaya; 2023 yılının ilk günlerinde büyük bir çıkış yakalamıştı. Mert Ramazan Demir ve Burak Deniz’le Şahmaran dizisinde yer alan Serenay Sarıkaya; sadece bununla kalmamış ve Kıvanç Tatlıtuğ’la Aile dizisinde öne çıkacaktı. Hayat verdiği Şahsu ve Psikolog Derin karakteriyle milyonların dikkatini üzerine çeken Serenay Sarıkaya’nın küpesini fiyatı ise dudakların uçuklamasına neden oldu. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.