Kenan İmirzalıoğlu’nun Eşi Sinem Kobal’ın Büyük Sırrı Ortaya Çıktı! Aylarca Yıllarca Sakladı ama…
Kenan İmirzalıoğlu’yla yıllardır mutlu bir evliliği olan Sinem Kobal’ın büyük sırrı ortaya çıktı. Aylarca hatta yıllarca saklamaya çalışan Sinem Kobal, sosyal medyada yankı uyandırdı. Kısa bir süre önce ikinci kez kucağına bebeğini alan Sinem Kobal’ın nasıl zayıfladığını duyanlar “Bu kadarı da pes” demeden yapamadı! İşte Sinem Kobal’ın zayıflama taktiği…
Selena, Küçük Sırlar, Dadı ve Gönül İşleri gibi projelerde yer almış olan Sinem Kobal, özellikle Selana dizisindeki karakteriyle kariyerinde ivme kazanmıştı. Ekranlara Kenan İmirzalıoğlu’yla tanıştıktan sonra ara veren Sinem Kobal, şimdilerde iki kız çocuğu annesiydi! Leyla ve Lalin isimli iki kızı bulunan Sinem Kobal’ın iki çocuk doğurmasına rağmen fit kalması şok ediyordu. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.