- 27 Oca 2023 - 21:24 G: 27 Oca 2023 - 21:35

Kenan İmirzalıoğlu’nun Eşi Sinem Kobal’ın Büyük Sırrı Ortaya Çıktı! Aylarca Yıllarca Sakladı ama…

Kenan İmirzalıoğlu’yla yıllardır mutlu bir evliliği olan Sinem Kobal’ın büyük sırrı ortaya çıktı. Aylarca hatta yıllarca saklamaya çalışan Sinem Kobal, sosyal medyada yankı uyandırdı. Kısa bir süre önce ikinci kez kucağına bebeğini alan Sinem Kobal’ın nasıl zayıfladığını duyanlar “Bu kadarı da pes” demeden yapamadı! İşte Sinem Kobal’ın zayıflama taktiği…

Selena, Küçük Sırlar, Dadı ve Gönül İşleri gibi projelerde yer almış olan Sinem Kobal, özellikle Selana dizisindeki karakteriyle kariyerinde ivme kazanmıştı. Ekranlara Kenan İmirzalıoğlu’yla tanıştıktan sonra ara veren Sinem Kobal, şimdilerde iki kız çocuğu annesiydi! Leyla ve Lalin isimli iki kızı bulunan Sinem Kobal’ın iki çocuk doğurmasına rağmen fit kalması şok ediyordu. İşte merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

27 Oca 2023 - 21:24 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Serenay Sarıkaya’nın Küpesi Şok Etti! Sadece 345 Dolar… “Şöyle Zengin Olsam Yeter!” mask
Serenay Sarıkaya’nın Küpesi Şok Etti! Sadece 345 Dolar… “Şöyle Zengin Olsam Yeter!”
Sıla Türkoğlu’nun İncecik Beli Kum Saati Gibi! Göğüs Dekolteli Elbisesiyle Yine Olay Yarattı… mask
Sıla Türkoğlu’nun İncecik Beli Kum Saati Gibi! Göğüs Dekolteli Elbisesiyle Yine Olay Yarattı…
Yalı Çapkını Ferit’in Yüzüne Tüküren Tükürene! Karakterin Sonuna Geliniyor… “Yok Artık!” mask
Yalı Çapkını Ferit’in Yüzüne Tüküren Tükürene! Karakterin Sonuna Geliniyor… “Yok Artık!”
Esra Erol’da Beyin Kızartan Olay! Canlı Yayın Blurlandı; Yayın Kesilip Duruldu! Dolandırıcılığın Böylesi… mask
Esra Erol’da Beyin Kızartan Olay! Canlı Yayın Blurlandı; Yayın Kesilip Duruldu! Dolandırıcılığın Böylesi…
Kızılcık Şerbeti’nin Fitne Fücur Eltisi Nilay Tepki Topluyor! “Şeytana Pabucunu Ters Giydirir!” mask
Kızılcık Şerbeti’nin Fitne Fücur Eltisi Nilay Tepki Topluyor! “Şeytana Pabucunu Ters Giydirir!”
60’lık Barbie Seda Sayan Yine Twitter’ı Yıktı! 34 Beden Fiziğiyle Genç Kızları Parmağında Oynattı… mask
60’lık Barbie Seda Sayan Yine Twitter’ı Yıktı! 34 Beden Fiziğiyle Genç Kızları Parmağında Oynattı…
Hande Erçel’in Minik Yeğeni Mavi’den Haber Var! Babası İlk Kez Paylaştı; Sağlık Durumu… mask
Hande Erçel’in Minik Yeğeni Mavi’den Haber Var! Babası İlk Kez Paylaştı; Sağlık Durumu…
Survivor Chaby’nin Eşi Güzelliğiyle Mest Etti! “Bin Kez Maşallah!” Adayı Aşkıyla İnletiyordu… mask
Survivor Chaby’nin Eşi Güzelliğiyle Mest Etti! “Bin Kez Maşallah!” Adayı Aşkıyla İnletiyordu…
Yağmur Tanrısevsin Dekoltesiyle Baş Döndürdü! “Bu Güzelliğinde Bir Sınırı Olmalı!” Alev Alev… mask
Yağmur Tanrısevsin Dekoltesiyle Baş Döndürdü! “Bu Güzelliğinde Bir Sınırı Olmalı!” Alev Alev…
46’lık Burcu Esmersoy Yine Yaptı Yapacağını! Küvetten Öyle Kareler Paylaştı Ki… mask
46’lık Burcu Esmersoy Yine Yaptı Yapacağını! Küvetten Öyle Kareler Paylaştı Ki…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Serenay Sarıkaya’nın Küpesi Şok Etti! Sadece 345 Dolar… “Şöyle Zengin Olsam Yeter!” mask
Serenay Sarıkaya’nın Küpesi Şok Etti! Sadece 345 Dolar… “Şöyle Zengin Olsam Yeter!”
Sıla Türkoğlu’nun İncecik Beli Kum Saati Gibi! Göğüs Dekolteli Elbisesiyle Yine Olay Yarattı… mask
Sıla Türkoğlu’nun İncecik Beli Kum Saati Gibi! Göğüs Dekolteli Elbisesiyle Yine Olay Yarattı…
Yalı Çapkını Ferit’in Yüzüne Tüküren Tükürene! Karakterin Sonuna Geliniyor… “Yok Artık!” mask
Yalı Çapkını Ferit’in Yüzüne Tüküren Tükürene! Karakterin Sonuna Geliniyor… “Yok Artık!”
Esra Erol’da Beyin Kızartan Olay! Canlı Yayın Blurlandı; Yayın Kesilip Duruldu! Dolandırıcılığın Böylesi… mask
Esra Erol’da Beyin Kızartan Olay! Canlı Yayın Blurlandı; Yayın Kesilip Duruldu! Dolandırıcılığın Böylesi…
Kızılcık Şerbeti’nin Fitne Fücur Eltisi Nilay Tepki Topluyor! “Şeytana Pabucunu Ters Giydirir!” mask
Kızılcık Şerbeti’nin Fitne Fücur Eltisi Nilay Tepki Topluyor! “Şeytana Pabucunu Ters Giydirir!”
Hande Erçel’in Minik Yeğeni Mavi’den Haber Var! Babası İlk Kez Paylaştı; Sağlık Durumu… mask
Hande Erçel’in Minik Yeğeni Mavi’den Haber Var! Babası İlk Kez Paylaştı; Sağlık Durumu…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL