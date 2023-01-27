Kenan İmirzalıoğlu’nun Eşi Sinem Kobal’ın Büyük Sırrı Ortaya Çıktı! Aylarca Yıllarca Sakladı ama…

Selena, Küçük Sırlar, Dadı ve Gönül İşleri gibi projelerde yer almış olan Sinem Kobal, özellikle Selana dizisindeki karakteriyle kariyerinde ivme kazanmıştı. Ekranlara Kenan İmirzalıoğlu’yla tanıştıktan sonra ara veren Sinem Kobal, şimdilerde iki kız çocuğu annesiydi! Leyla ve Lalin isimli iki kızı bulunan Sinem Kobal’ın iki çocuk doğurmasına rağmen fit kalması şok ediyordu. İşte merak edilenler…

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