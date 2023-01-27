Hadise’nin Tül Detaylı Elbisesi Hayranlarını Mest Etti! “Bu Kadar Güzellik Bize Fazla!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’nin tül detaylı elbisesi hayranlarını mest oldu. Güzelliğiyle gündem yaratan Hadise’nin bu karelerine sevenleri ise “Bu kadar güzellik bize bile fazla” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz yıl Ocak ayında evlenme teklifi alan güzel isim Hadise, 1.5 yıldır aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler’e “Evet” demişti. Güzeller güzeli isim Hadise, evlenme teklifinden birkaç ay sonra Çırağan Sarayı’nda dünya evine girmişti. Eylül ayında boşanma kararı alan Hadise, bir daha Mehmet Dinçerler’le yan yana gelmemişti. Boşandıktan sonra sadece hayatına odaklanan ve işine bakan Hadise’nin sosyal medya kareleri ise yürekleri hop hop hoplattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.