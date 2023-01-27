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27 Oca 2023 - 21:45

Hadise’nin Tül Detaylı Elbisesi Hayranlarını Mest Etti! “Bu Kadar Güzellik Bize Fazla!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’nin tül detaylı elbisesi hayranlarını mest oldu. Güzelliğiyle gündem yaratan Hadise’nin bu karelerine sevenleri ise “Bu kadar güzellik bize bile fazla” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…