Survivor’da Büyük Kavgaya Hazır Olun! Ne Murat Ayırabildi Ne Acun… Saç Baş Tutuştular!
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Suvivor’da büyük kavgaya hazır olun! Ekranlara gelecek olan kavgayı ne Murat Ceylan ayırabildi ne de o sırada Dominik’te olan Acun Ilıcalı! Saç baş tutuşan yarışmacıların kavgası, şimdiden geceye damgasını vuracak! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bir bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmada; yarışmacılar kıyasıya mücadele vermişti. Birbirlerinden farklı 18 yarışmacının bulunduğu Survivor yarışmasına bir de yedekler dahil olacaktı. Yarışmanın yıldız isimlerinden olan Aziz’in takımında çıkarmış olduğu kavga ise fragmana damgasını vurdu! Önüne gelene saldıran yarışmacının çıkarmış olduğu büyük kavgayı ne Acun Ilıcalı ayırabildi ne de Murat Ceylan! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.