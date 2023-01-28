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28 Oca 2023 - 10:46

Yalı Çapkını Ferit İki Çocuk Babası Çıktı! Öyle Bir Spoiler Verildi Ki…

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden bir tanesi Yalı Çapkını’nda Ferit’in iki çocuk babası olduğu ortaya çıktı! Diziden gelen spoiler ağızların açık kalmasına neden oldu. Milyonların dikkatini üzerine çeken Yalı Çapkını dizisinde Ferit’ten her şey beklenirdi ama iki yasak aşk meyvesi çocuk beklenmezdi! İşte merak edilen tüm detaylar…