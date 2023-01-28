Yalı Çapkını Ferit İki Çocuk Babası Çıktı! Öyle Bir Spoiler Verildi Ki…
STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden bir tanesi Yalı Çapkını’nda Ferit’in iki çocuk babası olduğu ortaya çıktı! Diziden gelen spoiler ağızların açık kalmasına neden oldu. Milyonların dikkatini üzerine çeken Yalı Çapkını dizisinde Ferit’ten her şey beklenirdi ama iki yasak aşk meyvesi çocuk beklenmezdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Gerçek bir hikayeden uyarlanan Yalı Çapkını dizisinin son bölünü dün akşam ekranlara gelmişti. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu ve Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisi, seyircileri çıldırtmıştı. Herkesin ekranlara kilitlenip izlediği diziden gelen çocuk haberi ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.