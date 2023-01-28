- 28 Oca 2023 - 11:55 G: 28 Oca 2023 - 12:15

Hülya Avşar Beyazlar İçerisinde Kuğu Gibi Süzüldü! Güzelliğiyle Yine Baş Döndürdü…

Son zamanların gündemine sık sık düşen Hülya Avşar’ın beyazlar içerisindeki pozları yürekleri yine hoplattı. Kuğu gibi süzülen başarılı isim Hülya Avşar, güzelliğiyle yine baş döndürdü. Bir bakanı bir daha baktıran Hülya Avşar’ın bu hallerine hayranları mest olmaktan başka bir şey yapamadı. İşte Hülya Avşar’ın çok konuşulan o kareleri…

Hem oyuncu hem de müzisyen kimliğiyle dikkatleri üzerine çeken Hülya Avşar, “Sen Aşk Mısın?”, “Duydun mu?”, “Yapma Aşkım”, “Anlatma” gibi birçok şarkı çıkarmıştı. 2022 yılına damgasını vuran şarkılar çıkarmıştı. Güzel isim Hülya Avşar’ın 2023 yılında da birçok şarkı çıkaracağı biliniyordu. Hazırlıklara başladığı bilinen Hülya Avşar’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu dekolteli pozlarsa nefesleri kesti. İşte merak edilenler…

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28 Oca 2023 - 11:55 Ankara- Yaşam

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