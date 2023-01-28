Hülya Avşar Beyazlar İçerisinde Kuğu Gibi Süzüldü! Güzelliğiyle Yine Baş Döndürdü…
Son zamanların gündemine sık sık düşen Hülya Avşar’ın beyazlar içerisindeki pozları yürekleri yine hoplattı. Kuğu gibi süzülen başarılı isim Hülya Avşar, güzelliğiyle yine baş döndürdü. Bir bakanı bir daha baktıran Hülya Avşar’ın bu hallerine hayranları mest olmaktan başka bir şey yapamadı. İşte Hülya Avşar’ın çok konuşulan o kareleri…
Hem oyuncu hem de müzisyen kimliğiyle dikkatleri üzerine çeken Hülya Avşar, “Sen Aşk Mısın?”, “Duydun mu?”, “Yapma Aşkım”, “Anlatma” gibi birçok şarkı çıkarmıştı. 2022 yılına damgasını vuran şarkılar çıkarmıştı. Güzel isim Hülya Avşar’ın 2023 yılında da birçok şarkı çıkaracağı biliniyordu. Hazırlıklara başladığı bilinen Hülya Avşar’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu dekolteli pozlarsa nefesleri kesti. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.