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28 Oca 2023 - 13:14

Kapsamlı Memur Alımı Başladı! Başvuran Sırtını Devlete Dayayacak; Dolgun Maaş Alacak!

Seçim tarihinin 14 Mayıs olarak kesinleşmesinin ardından kamuda peş peşe istihdam alanları duyurulmaya başlandı. Hem kurumların kendileri hem de Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayınlanan personel alımı ilanları, kariyerini ve dolayısı ile de aylık kazancını devlet güvencesi altına almak isteyen vatandaşlar tarafından yakın takip altına alındı. Kapsamlı Memur Alımı Başladı! Başvuran Sırtını Devlete Dayayacak; Dolgun Maaş Alacak! İşte Detaylar...