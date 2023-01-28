- 28 Oca 2023 - 13:14

Kapsamlı Memur Alımı Başladı! Başvuran Sırtını Devlete Dayayacak; Dolgun Maaş Alacak!

Seçim tarihinin 14 Mayıs olarak kesinleşmesinin ardından kamuda peş peşe istihdam alanları duyurulmaya başlandı. Hem kurumların kendileri hem de Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayınlanan personel alımı ilanları, kariyerini ve dolayısı ile de aylık kazancını devlet güvencesi altına almak isteyen vatandaşlar tarafından yakın takip altına alındı. Kapsamlı Memur Alımı Başladı! Başvuran Sırtını Devlete Dayayacak; Dolgun Maaş Alacak! İşte Detaylar...

2023 Memur Alımı

Ekonomik şartların giderek ağırlaşması, her kesimden vatandaşı büyük bir geçim derdinin içerisine sürükledi. Aylık kazançlarını artırmak isteyen vatandaşlar yeni iş fırsatlarını değerlendirmek üzere araştırmalar yapmaya başlarken artan maliyetler sebebi ile küçülmeye gitme kararı alan birçok özel şirket, işten çıkarmalara başladı. Bu durum çalışanları daha da endişelendirirken devlet güvencesi altında istihdam edilmek isteyenlerin sayıları arttı.

2023 Memur Alımı

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28 Oca 2023 - 13:14 - Gündem

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