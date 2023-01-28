0,69 Projesinde Şok Eden Olay! Eğer Bunu Kaçırırsanız… Dikkat Edenlerin Cebinde Kalıyor!

Dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmalarının imkansız hale gelmesi üzerine harekete geçen hükümet yetkilileri, 2022 yılının eylül ayında “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi” sloganı ile yeni TOKİ projesini duyurmuş ve ekim ayının sonu itibari ile kura çekimlerine başlamıştı.

Artan maliyetler sebebi ile son dönemlerde fahiş seviyelere ulaşan satılık konut fiyatları, özellikle büyük şehirlerde resmen cep yakmaya başladı. Bu durum karşısında dar gelirli vatandaşlardan sonra orta gelirli vatandaşlar için de harekete geçen hükümet yetkilileri, geçtiğimiz haftalarda Yeni Evim konut kredisi kampanyasını duyurdu.

Yeni Evim Konu Kredisi

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