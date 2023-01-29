En Az 1 Tane Çocuğu Olana Devlet 1.100 TL Ödeme Yapıyor! PTT Üzerinden 3 Dakikada Çekeceksiniz…

Giderek yükselen enflasyonun etkisi ile ağırlaşan gündelik hayat şartları, özellikle alt gelir grubu ailelerin temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamamalarına sebep oldu. Bu durum nakde olan ihtiyaçların her zamankinden daha fazla gündeme gelmesine sebep olurken ihtiyaç sahipleri için 20’den fazla başlık altında sosyal yardım hizmeti sunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde de desteklerin devam edeceğini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

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