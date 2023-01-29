- 29 Oca 2023 - 00:18

En Az 1 Tane Çocuğu Olana Devlet 1.100 TL Ödeme Yapıyor! PTT Üzerinden 3 Dakikada Çekeceksiniz…

İhtiyaç sahipleri için 20’den fazla başlık altında sosyal yardım hizmeti sunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde de desteklerin devam edeceğini bildirdi. En Az 1 Tane Çocuğu Olana Devlet Ödeme Yapıyor! PTT Üzerinden 3 Dakikada Çekeceksiniz…İşte Detaylar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Giderek yükselen enflasyonun etkisi ile ağırlaşan gündelik hayat şartları, özellikle alt gelir grubu ailelerin temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamamalarına sebep oldu. Bu durum nakde olan ihtiyaçların her zamankinden daha fazla gündeme gelmesine sebep olurken ihtiyaç sahipleri için 20’den fazla başlık altında sosyal yardım hizmeti sunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde de desteklerin devam edeceğini bildirdi.

 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

29 Oca 2023 - 00:18 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Kapsamlı Memur Alımı Başladı! Başvuran Sırtını Devlete Dayayacak; Dolgun Maaş Alacak! mask
Kapsamlı Memur Alımı Başladı! Başvuran Sırtını Devlete Dayayacak; Dolgun Maaş Alacak!
0,69 Projesinde Şok Eden Olay! Eğer Bunu Kaçırırsanız… Dikkat Edenlerin Cebinde Kalıyor! mask
0,69 Projesinde Şok Eden Olay! Eğer Bunu Kaçırırsanız… Dikkat Edenlerin Cebinde Kalıyor!
Kendi İşini Kurmak İsteyenlerin Dikkatine! Devlet Tam Tamına 500 Bin TL “Şak” Diye Veriyor… mask
Kendi İşini Kurmak İsteyenlerin Dikkatine! Devlet Tam Tamına 500 Bin TL “Şak” Diye Veriyor…
Emeklinin Bayram İkramiyesi Sonunda Belli Oldu! Tam Tamına 5.500 TL… Detaylar Açıklandı! mask
Emeklinin Bayram İkramiyesi Sonunda Belli Oldu! Tam Tamına 5.500 TL… Detaylar Açıklandı!
Denizbank EYT’li Vatandaş İçin Düğmeye Bastı! Promosyonlar Açıklandı; Büyük Jest Geliyor… mask
Denizbank EYT’li Vatandaş İçin Düğmeye Bastı! Promosyonlar Açıklandı; Büyük Jest Geliyor…
Akaryakıt Fiyatlarına Çifte İndirim! Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Komple Değişti! mask
Akaryakıt Fiyatlarına Çifte İndirim! Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Komple Değişti!
Canlı Yayında Açıkladı! Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Var mı, Yok mu? mask
Canlı Yayında Açıkladı! Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Var mı, Yok mu?
Ticaret Bakanlığı Araç Almak İsteyenlere Müjdeyi Verdi! 90 Bin Liraya Golf, 100 Bin Liraya Audi Alacaksınız… mask
Ticaret Bakanlığı Araç Almak İsteyenlere Müjdeyi Verdi! 90 Bin Liraya Golf, 100 Bin Liraya Audi Alacaksınız…
2000, 2002, 2004, 2005 ve 2008 Sigortası Başlayanlar Dikkat! 2.191 Gün Erken Emekli Olacaksınız! mask
2000, 2002, 2004, 2005 ve 2008 Sigortası Başlayanlar Dikkat! 2.191 Gün Erken Emekli Olacaksınız!
Dar Gelirliye 700 TL Gıda Yardımı Başladı! PTT ATM’den Şak Diye Çekeceksiniz; Dolaplarınız Dolup Taşacak! mask
Dar Gelirliye 700 TL Gıda Yardımı Başladı! PTT ATM’den Şak Diye Çekeceksiniz; Dolaplarınız Dolup Taşacak!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
En çapkın burçlar hangisidir? Onların Kalbi Çok Büyük, En Az 10 Kişiyi Severler… İşte Sayısız Sevgilisi Olan O Burçlar… mask
En çapkın burçlar hangisidir? Onların Kalbi Çok Büyük, En Az 10 Kişiyi Severler… İşte Sayısız Sevgilisi Olan O Burçlar…
Survivor Aziz’e Acun Ilıcalı’dan Titreten Karar! Milleti Canından Bezdirmişti… Neler Oluyor? mask
Survivor Aziz’e Acun Ilıcalı’dan Titreten Karar! Milleti Canından Bezdirmişti… Neler Oluyor?
Defne Samyeli’nin Kızı Deren Talu’dan İç Çamaşırsız Pozlar! Bakanların Kalbi Yerinden Fırladı… mask
Defne Samyeli’nin Kızı Deren Talu’dan İç Çamaşırsız Pozlar! Bakanların Kalbi Yerinden Fırladı…
Acun'un Eski Karısı Durmak Bilmiyor! Arabanın Üzerinde Minicik Şortuyla... “Kızına Yazık!” mask
Acun'un Eski Karısı Durmak Bilmiyor! Arabanın Üzerinde Minicik Şortuyla... “Kızına Yazık!”
Elektrik Faturalarına Büyük İndirim! Tarih Verildi, %16 Oranında Olacak! Beklenen Duyuru Yapıldı… mask
Elektrik Faturalarına Büyük İndirim! Tarih Verildi, %16 Oranında Olacak! Beklenen Duyuru Yapıldı…
Kapsamlı Memur Alımı Başladı! Başvuran Sırtını Devlete Dayayacak; Dolgun Maaş Alacak! mask
Kapsamlı Memur Alımı Başladı! Başvuran Sırtını Devlete Dayayacak; Dolgun Maaş Alacak!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL