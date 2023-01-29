En Az 1 Tane Çocuğu Olana Devlet 1.100 TL Ödeme Yapıyor! PTT Üzerinden 3 Dakikada Çekeceksiniz…
İhtiyaç sahipleri için 20’den fazla başlık altında sosyal yardım hizmeti sunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde de desteklerin devam edeceğini bildirdi. En Az 1 Tane Çocuğu Olana Devlet Ödeme Yapıyor! PTT Üzerinden 3 Dakikada Çekeceksiniz…İşte Detaylar...
Giderek yükselen enflasyonun etkisi ile ağırlaşan gündelik hayat şartları, özellikle alt gelir grubu ailelerin temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamamalarına sebep oldu. Bu durum nakde olan ihtiyaçların her zamankinden daha fazla gündeme gelmesine sebep olurken ihtiyaç sahipleri için 20’den fazla başlık altında sosyal yardım hizmeti sunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde de desteklerin devam edeceğini bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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29 Oca 2023 - 00:18 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.