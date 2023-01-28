Özcan Deniz Baba Olduğunu Duyurdu! İstenmeyen Gelinle Sessiz Sedasız Evlenmişti…
Eski eşi, çocuğunun annesi Feyza Aktan’dan sonra moda tasarımcısı Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başlayan Deniz, özel hayatına ilişkin ortaya atılan birtakım iddialar ile gündeme bomba gibi düştü. Özcan Deniz Baba Olduğunu Duyurdu! İstenmeyen Gelinle Sessiz Sedasız Evlenmişti…İşte Detaylar...
Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra seneler önce rol aldığı filmler ve diziler ile de sektörün en çok konuşulan isimlerinden birisi olmayı başaran Özcan Deniz, son birkaç yıldır icra ettiği meslekler ile değil özel hayatı ile anılmaya başlandı. 2019 yılında olaylı bir şekilde yıllarını ayırdığı eski eşi, çocuğunun annesi Feyza Aktan’dan sonra moda tasarımcısı Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başlayan Deniz, özel hayatına ilişkin ortaya atılan birtakım iddialar ile gündeme bomba gibi düştü.
Özcan Deniz ve Samar Dadgar
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
28 Oca 2023 - 16:34 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.