Özcan Deniz Baba Olduğunu Duyurdu! İstenmeyen Gelinle Sessiz Sedasız Evlenmişti…

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra seneler önce rol aldığı filmler ve diziler ile de sektörün en çok konuşulan isimlerinden birisi olmayı başaran Özcan Deniz, son birkaç yıldır icra ettiği meslekler ile değil özel hayatı ile anılmaya başlandı. 2019 yılında olaylı bir şekilde yıllarını ayırdığı eski eşi, çocuğunun annesi Feyza Aktan’dan sonra moda tasarımcısı Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başlayan Deniz, özel hayatına ilişkin ortaya atılan birtakım iddialar ile gündeme bomba gibi düştü.

Özcan Deniz ve Samar Dadgar

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