- 28 Oca 2023 - 16:34 G: 28 Oca 2023 - 16:38

Özcan Deniz Baba Olduğunu Duyurdu! İstenmeyen Gelinle Sessiz Sedasız Evlenmişti…

Eski eşi, çocuğunun annesi Feyza Aktan’dan sonra moda tasarımcısı Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başlayan Deniz, özel hayatına ilişkin ortaya atılan birtakım iddialar ile gündeme bomba gibi düştü. Özcan Deniz Baba Olduğunu Duyurdu! İstenmeyen Gelinle Sessiz Sedasız Evlenmişti…İşte Detaylar...

Özcan Deniz ve Samar Dadgar

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra seneler önce rol aldığı filmler ve diziler ile de sektörün en çok konuşulan isimlerinden birisi olmayı başaran Özcan Deniz, son birkaç yıldır icra ettiği meslekler ile değil özel hayatı ile anılmaya başlandı. 2019 yılında olaylı bir şekilde yıllarını ayırdığı eski eşi, çocuğunun annesi Feyza Aktan’dan sonra moda tasarımcısı Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başlayan Deniz, özel hayatına ilişkin ortaya atılan birtakım iddialar ile gündeme bomba gibi düştü.

 

 

Özcan Deniz ve Samar Dadgar

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

28 Oca 2023 - 16:34 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Kıvanç Tatlıtuğ’un 4 Kardeşi Varmış! Kız Kardeşini Görenler “Maşallah” Demeden Yapamadı! mask
Kıvanç Tatlıtuğ’un 4 Kardeşi Varmış! Kız Kardeşini Görenler “Maşallah” Demeden Yapamadı!
Yalı Çapkını Seyran’ın Annesi Şok Etti! “Güzellik Genetikmiş!” Gören Arkadaşı Sanıyor… mask
Yalı Çapkını Seyran’ın Annesi Şok Etti! “Güzellik Genetikmiş!” Gören Arkadaşı Sanıyor…
Sessiz Sedasız Evlenen Nihat Doğan Resti Çekti! O İsme Resmen Savaş Açtı! Neler Oluyor? mask
Sessiz Sedasız Evlenen Nihat Doğan Resti Çekti! O İsme Resmen Savaş Açtı! Neler Oluyor?
Müge Anlı’da Cinsel İlişki Krizi! 60 Yaşındaki Kadının Söyledikleri Müge Anlı’yı Çıldırttı… mask
Müge Anlı’da Cinsel İlişki Krizi! 60 Yaşındaki Kadının Söyledikleri Müge Anlı’yı Çıldırttı…
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’nın Bebeğine Bakanlıktan Hamle Geldi! Öyle Bir Şeyi Saklamışlar Ki… mask
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’nın Bebeğine Bakanlıktan Hamle Geldi! Öyle Bir Şeyi Saklamışlar Ki…
Pelin Akil Göğüs Dekoltesini Abarttı! Tüm Çekiciliğini Gösterdi, Anıl Altan Kıskanacak… mask
Pelin Akil Göğüs Dekoltesini Abarttı! Tüm Çekiciliğini Gösterdi, Anıl Altan Kıskanacak…
Hadise’nin Eski Kocası Yakalandı! Yüz İfadesini Görenler Kendini Tutamadı… mask
Hadise’nin Eski Kocası Yakalandı! Yüz İfadesini Görenler Kendini Tutamadı…
Yalı Çapkını’nda Şok Dini Nikah Olay! Ömrü Yarıda Aklı Karıda Kalan Ferit Yaptı Yapacağını… mask
Yalı Çapkını’nda Şok Dini Nikah Olay! Ömrü Yarıda Aklı Karıda Kalan Ferit Yaptı Yapacağını…
Masterchef 2023 Şef Kadrosu Belirlendi! Danilo Zanna Kalıyor, Diğerleri Biletlerini Kesti! Yerlerine… mask
Masterchef 2023 Şef Kadrosu Belirlendi! Danilo Zanna Kalıyor, Diğerleri Biletlerini Kesti! Yerlerine…
Yargı Dizisinin Derya Savcısı İç Çamaşırsız Kareleriyle Nefes Kesti! Düğmesiz Hırkasını Aralayınca… mask
Yargı Dizisinin Derya Savcısı İç Çamaşırsız Kareleriyle Nefes Kesti! Düğmesiz Hırkasını Aralayınca…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yalı Çapkını Seyran’ın Annesi Şok Etti! “Güzellik Genetikmiş!” Gören Arkadaşı Sanıyor… mask
Yalı Çapkını Seyran’ın Annesi Şok Etti! “Güzellik Genetikmiş!” Gören Arkadaşı Sanıyor…
Kıvanç Tatlıtuğ’un 4 Kardeşi Varmış! Kız Kardeşini Görenler “Maşallah” Demeden Yapamadı! mask
Kıvanç Tatlıtuğ’un 4 Kardeşi Varmış! Kız Kardeşini Görenler “Maşallah” Demeden Yapamadı!
Akaryakıt Fiyatlarında Büyük Değişim! Çifte İndirimden Hemen Sonra… LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları Açıklandı! mask
Akaryakıt Fiyatlarında Büyük Değişim! Çifte İndirimden Hemen Sonra… LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları Açıklandı!
Pelin Akil Göğüs Dekoltesini Abarttı! Tüm Çekiciliğini Gösterdi, Anıl Altan Kıskanacak… mask
Pelin Akil Göğüs Dekoltesini Abarttı! Tüm Çekiciliğini Gösterdi, Anıl Altan Kıskanacak…
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’nın Bebeğine Bakanlıktan Hamle Geldi! Öyle Bir Şeyi Saklamışlar Ki… mask
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’nın Bebeğine Bakanlıktan Hamle Geldi! Öyle Bir Şeyi Saklamışlar Ki…
Müge Anlı’da Cinsel İlişki Krizi! 60 Yaşındaki Kadının Söyledikleri Müge Anlı’yı Çıldırttı… mask
Müge Anlı’da Cinsel İlişki Krizi! 60 Yaşındaki Kadının Söyledikleri Müge Anlı’yı Çıldırttı…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL