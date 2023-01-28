İŞKUR Yüksek Maaşlı İş İlanlarını Açtı! 18 ile 59 Yaşında Olan Herkes Başvursun…
İŞKUR’dan milyonlarca vatandaşın yüzünde güller açtıracak yeni hamle geldi. Hem yüksek maaşlı hem de binlerce kişilik kontenjanlı işe alımları tek tek açan İŞKUR, aranan şartları da açıkladı. 18 yaş ile 59 yaş aralığındaki herkesin başvurabileceği bu alımları; Haberler Ankara olarak sizlere açıkladı. Peki, İŞKUR hangi meslek kollarından kaç kişilik alım yapacak?
2022 yılında milyonlarca kişinin iş bulmasına yardımcı olan İŞKUR, 2023 yılında bu hedefi biraz daha büyüteceklerini ifade etmişti. 2023 yılının daha ilk günlerinden bile binlerce kişinin ekmek kapısını aralayan İŞKUR’dan gelen yeni binlerce kişilik alım; gündem yarattı. Vatandaşın merak ettiği konuların başında ise hangi meslek dalından ne kadar alım yapılacağı oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.