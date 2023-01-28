İŞKUR Yüksek Maaşlı İş İlanlarını Açtı! 18 ile 59 Yaşında Olan Herkes Başvursun…

2022 yılında milyonlarca kişinin iş bulmasına yardımcı olan İŞKUR, 2023 yılında bu hedefi biraz daha büyüteceklerini ifade etmişti. 2023 yılının daha ilk günlerinden bile binlerce kişinin ekmek kapısını aralayan İŞKUR’dan gelen yeni binlerce kişilik alım; gündem yarattı. Vatandaşın merak ettiği konuların başında ise hangi meslek dalından ne kadar alım yapılacağı oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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