Hadise’nin Eski Kocası Yakalandı! Yüz İfadesini Görenler Kendini Tutamadı…

Ünlü şarkıcı Hadise son dönemlerde yalnızca kendi hayatı ile değil eski kocası Mehmet Dinçerler’in özel hayatı ile de adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım ile yollarının ayırmasının hemen ardından iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan sonrasında ise kısa süren bir flört döneminin hemen ardından herkesi şaşkına çeviren evlilik kararını açıklayan Hadise, boşanma kararı ile de uzunca bir süre gündemden düşmedi.

Geçtiğimiz yılının nisan ayında nikah masasına oturan ve evliliklerinin ilk ayı itibari ile birçok farklı iddia ile gündemden düşmeyen Hadise- Mehmet Dinçerler çifti, o dönem içerisinde hem sosyal medya kullanıcıları hem de magazin yorumcuları tarafından yakın takip altına alınmıştı.

Hadise-Mehmet Dinçerler

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