A101 Market Yine Yaptı Yapacağını! Çok Konuşulan, Yok Satan Tekne Yine Geldi! Fiyatı…
Uygun fiyatlar karşılığında tekne sahibi olmak isteyen tüketicileri şaşırtan A101 Market tekne ilanı, diğer zincir marketleri de şaşkına çevirmişti. Tam 5 ay sonra yeniden tekne satışı gerçekleştireceğini ifade eden A101 Market, 2 Şubat tarihli aktüel ürün kataloğunda ilgili tekneye ilişkin detayları paylaştı. A101 Market Yine Yaptı Yapacağını! Çok Konuşulan, Yok Satan Tekne Yine Geldi! Fiyatı…İşte Detaylar...
Enflasyonun giderek yükseldiği ve geçim derdini artırdığı şu günlerde zincir marketlerin indirim kampanyaları yakından takip edilmeye devam ediliyor. Gıda ihtiyaçları başta olmak üzere diğer alanlarda oluşan ihtiyaçlarını da uygun fiyatlar karşılığında gidermek isteyen tüketiciler, özellikle ülkenin genelinde binlerce şubeye sahip olan A101 Market’in güncel kampanyalarını sıklık ile sorgulamaya başladı.
A101 Aktüel
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28 Oca 2023 - 16:35 - Aktüel Ürünler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.