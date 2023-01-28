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28 Oca 2023 - 16:35

A101 Market Yine Yaptı Yapacağını! Çok Konuşulan, Yok Satan Tekne Yine Geldi! Fiyatı…

Uygun fiyatlar karşılığında tekne sahibi olmak isteyen tüketicileri şaşırtan A101 Market tekne ilanı, diğer zincir marketleri de şaşkına çevirmişti. Tam 5 ay sonra yeniden tekne satışı gerçekleştireceğini ifade eden A101 Market, 2 Şubat tarihli aktüel ürün kataloğunda ilgili tekneye ilişkin detayları paylaştı. A101 Market Yine Yaptı Yapacağını! Çok Konuşulan, Yok Satan Tekne Yine Geldi! Fiyatı…İşte Detaylar...