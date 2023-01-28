Yalı Çapkını Seyran’ın Annesi Şok Etti! “Güzellik Genetikmiş!” Gören Arkadaşı Sanıyor…

Son dönemlerin parlayan yıldızlarından olan güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, rol aldığı projelerin yanı sıra özel hayatı ile de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 4 yıldır birliktelik yaşadığı oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisini bitirme kararı alan ve çeşitli ihanet iddiaları ile gündeme gelen Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını isimli dizide canlandırdığı Seyran karakteri ile de gündemden düşmemeye başladı.

Star TV’de yayınlanan ve ünlü Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu’nun hasta hikayelerinden etkilenilerek kaleme alınan Yalı Çapkını isimli dizide Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, son olarak rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile ilişki yaşadığı iddiaları ile gündeme geldi. Birçok magazin sayfası Saraçoğlu’nun 4 yıllık sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’nu Demir ile aldattığını yazdı ancak Saraçoğlu hakkında çıkan tüm dedikodulara karşı sessiz kalmayı tercih etti.

Afra Saraçoğlu

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