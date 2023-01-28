Yalı Çapkını Seyran’ın Annesi Şok Etti! “Güzellik Genetikmiş!” Gören Arkadaşı Sanıyor…
1997 yılında Edremit’te dünyaya gelen ve annesinin Nurgül Yeşilçay ile Özcan Deniz’in projesi için Instagram üzerinden mesaj atması ile çekimlere katılarak yıldızı parlayan Afra Saraçoğlu, son dönemlerin parlayan genç yeteneklerinden birisi oldu. Güzel oyuncu Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı seyran karakteri ile gündemden düşmüyor! Yalı Çapkını Seyran’ın Annesi Şok Etti! “Güzellik Genetikmiş!” Gören Arkadaşı Sanıyor… İşte Detaylar...
Son dönemlerin parlayan yıldızlarından olan güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, rol aldığı projelerin yanı sıra özel hayatı ile de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 4 yıldır birliktelik yaşadığı oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisini bitirme kararı alan ve çeşitli ihanet iddiaları ile gündeme gelen Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını isimli dizide canlandırdığı Seyran karakteri ile de gündemden düşmemeye başladı.
Star TV’de yayınlanan ve ünlü Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu’nun hasta hikayelerinden etkilenilerek kaleme alınan Yalı Çapkını isimli dizide Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, son olarak rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile ilişki yaşadığı iddiaları ile gündeme geldi. Birçok magazin sayfası Saraçoğlu’nun 4 yıllık sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’nu Demir ile aldattığını yazdı ancak Saraçoğlu hakkında çıkan tüm dedikodulara karşı sessiz kalmayı tercih etti.
Afra Saraçoğlu
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28 Oca 2023 - 20:07 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.