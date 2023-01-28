Acun'un Eski Karısı Durmak Bilmiyor! Arabanın Üzerinde Minicik Şortuyla... “Kızına Yazık!”
Son zamanlarda evlilik haberleriyle gündemde adından sıkça bahsettiren Şeyma Subaşı, bu sefer kısacık şortuyla gündeme geldi. Acun Ilıcalı’nın eski karısı olan Şeyma Subaşı bu kareleriyle durmak nedir bilmediğini gösteri. Arabanın üzerinde cesur giyim tarzıyla hayranlarının göz bebeği olan Subaşı, şortuyla vermiş olduğu pozlarla bu sefer eleştiri yağmuruna tutuldu. Öyle ki, birçok kişi “Kızına yazık” demeden yapamadı. İşte merak edilen tüm detaylar...
“Var Mısın Yok Musun” programında tanıştığı Acun Ilıcalı’yla yaklaşık olarak 9 yıl aşk yaşayan Şeyma Subaşı bu aşkın sadece 1 yılını evli geçirmişti. Ani bir kararla boşanan Şeyma Subaşı’nın şimdilerde yeni bir evlilik yolunda ilerlediği biliniyordu. Sosyal medyada sergilediği fotoğraflar yüzünden eleştiri konusu olan kendine has tarzı ile dillerden düşmeyen Subaşı, bu sefer giydiği kısacık şortuyla araba üzerinde şekilden şekle girdi. Peki, Şeyma Subaşı nasıl bir paylaşıma bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.