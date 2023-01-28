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28 Oca 2023 - 20:09

Acun'un Eski Karısı Durmak Bilmiyor! Arabanın Üzerinde Minicik Şortuyla... “Kızına Yazık!”

Son zamanlarda evlilik haberleriyle gündemde adından sıkça bahsettiren Şeyma Subaşı, bu sefer kısacık şortuyla gündeme geldi. Acun Ilıcalı’nın eski karısı olan Şeyma Subaşı bu kareleriyle durmak nedir bilmediğini gösteri. Arabanın üzerinde cesur giyim tarzıyla hayranlarının göz bebeği olan Subaşı, şortuyla vermiş olduğu pozlarla bu sefer eleştiri yağmuruna tutuldu. Öyle ki, birçok kişi “Kızına yazık” demeden yapamadı. İşte merak edilen tüm detaylar...