Altın Fiyatlarında Deprem Yaratan Gelişme! Gözler 15 Şubat’ta… Her Şey Alt Üst Olacak!

Dolar ve Euro seyrinden, ülkelerin birbirleriyle olan siyasi durumlarında ve daha birçok olaydan etkilenen altın; güncel konumuna gelene kadar birçok aşamadan geçiyor. 29 Ocak tarihiyle araştırma konusu olan altının, günce fiyatını sizler için derledik. İşte merak edilen tüm detaylar…

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