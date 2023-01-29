- 29 Oca 2023 - 09:28

Altın Fiyatlarında Deprem Yaratan Gelişme! Gözler 15 Şubat’ta… Her Şey Alt Üst Olacak!

Altın fiyatlarında deprem yaratan bir gelişme yaşandı. Gözlerin 15 Şubat’a çevrilmesine neden olan isim, herkesi şok etmeyi başardı. 1 Şubat’ta açıklanacak olan FED faiz kararından sonra altında her şeyin alt üst olacağına dair yorumlar yapılsa bile henüz altının verilen karardan nasıl etkileneceği bilinmiyor.

Dolar ve Euro seyrinden, ülkelerin birbirleriyle olan siyasi durumlarında ve daha birçok olaydan etkilenen altın; güncel konumuna gelene kadar birçok aşamadan geçiyor. 29 Ocak tarihiyle araştırma konusu olan altının, günce fiyatını sizler için derledik. İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Oca 2023 - 09:28 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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