Altın Fiyatlarında Deprem Yaratan Gelişme! Gözler 15 Şubat’ta… Her Şey Alt Üst Olacak!
Altın fiyatlarında deprem yaratan bir gelişme yaşandı. Gözlerin 15 Şubat’a çevrilmesine neden olan isim, herkesi şok etmeyi başardı. 1 Şubat’ta açıklanacak olan FED faiz kararından sonra altında her şeyin alt üst olacağına dair yorumlar yapılsa bile henüz altının verilen karardan nasıl etkileneceği bilinmiyor.
Dolar ve Euro seyrinden, ülkelerin birbirleriyle olan siyasi durumlarında ve daha birçok olaydan etkilenen altın; güncel konumuna gelene kadar birçok aşamadan geçiyor. 29 Ocak tarihiyle araştırma konusu olan altının, günce fiyatını sizler için derledik. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.