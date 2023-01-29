- 29 Oca 2023 - 10:33

Cansu Dere Bir İçim Su! Güzelliğiyle 42 Yaşını Unutturdu; “Taş Çatlasın 25 Gibi!”

Ekranlara dönmesi için gün sayılan güzel oyuncu Cansu Dere yine bir içim su olduğunu hayranlarına gösterdi. 42 yaşında olduğunu adeta unutturan güzel isim Cansu Dere’ye sevenleri ise “Taş çatlasın 25 gibi” yorumları yapıldı. İşte Cansu Dere’nin çok konuşulan o kareleri…

Son olarak Melis Sezen ve Caner Cindoruk’la birlikte rol alan Cansu Dere, Sadakatsiz dizisinde adeta fırtınalar estirmişti. Doktor Asya karakteriyle milyonlarca kişiye ayakları üzerinde duran güçlü bir kadını çizen Cansu Dere, sevenlerini şaşırtmıştı. Yeniden ekranlara Disney Plus’la gelecek olan Cansu Dere’nin “Siyaha Bulaşan Kadınlar” isimli dizide başrol olarak bulunacağı biliniyordu. Güzel ismin sosyal medya üzerinden yayılan kareleri ise gündem yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Oca 2023 - 10:33 Ankara- Yaşam

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