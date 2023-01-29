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29 Oca 2023 - 10:33

Cansu Dere Bir İçim Su! Güzelliğiyle 42 Yaşını Unutturdu; “Taş Çatlasın 25 Gibi!”

Ekranlara dönmesi için gün sayılan güzel oyuncu Cansu Dere yine bir içim su olduğunu hayranlarına gösterdi. 42 yaşında olduğunu adeta unutturan güzel isim Cansu Dere’ye sevenleri ise “Taş çatlasın 25 gibi” yorumları yapıldı. İşte Cansu Dere’nin çok konuşulan o kareleri…