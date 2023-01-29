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29 Oca 2023 - 18:13

Melek Mosso’nun Dekolteleri Sosyal Medyada Gündem Oldu! Yine Alev Alev… Hem Alttan Hem Üstten Verdi, Yürekleri Hoplattı!

Şarkılarıyla, türküleriyle, sanatçı kimliğiyle ve duruşuyla Türkiye’nin en sevdiği sanatçılardan bir tanesi haline gelen Melek Mosso’nun dekolteli kareleri yine alev alev yaktı. Hem alttan hem de üstten pozlar vererek hayranlarını mest eden Melek Mosso adeta yüreklerin hoplamasına neden oldu. Peki, Melek Mosso nasıl pozlar verdi?