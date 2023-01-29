- 29 Oca 2023 - 18:13 G: 29 Oca 2023 - 18:16

Melek Mosso’nun Dekolteleri Sosyal Medyada Gündem Oldu! Yine Alev Alev… Hem Alttan Hem Üstten Verdi, Yürekleri Hoplattı!

Şarkılarıyla, türküleriyle, sanatçı kimliğiyle ve duruşuyla Türkiye’nin en sevdiği sanatçılardan bir tanesi haline gelen Melek Mosso’nun dekolteli kareleri yine alev alev yaktı. Hem alttan hem de üstten pozlar vererek hayranlarını mest eden Melek Mosso adeta yüreklerin hoplamasına neden oldu. Peki, Melek Mosso nasıl pozlar verdi?

Yıldız Tilbe’nin “Vursalar Ölemem” şarkısını yorumlayan ve Youtube kanalına atan Melek Mosso, muhteşem sesiyle milyonları büyülemişti. Yayınlandığı dönem, kısa sürede 100 milyondan fazla izleneme alan Melek Mosso, ne kadar başarılı olduğunu göstermişti. Çıkardığı “Kedi” isimli şarkısıyla sesini milyonlara duyuran Melek Mosso, O Ses Türkiye yarışmasına bile katılmıştı. Güzel isim senenin şampiyonu olan Emre Sertkaya’ya elenmişti. Şimdilerde konser konser koşan Melek Mosso’nun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Oca 2023 - 18:13 Ankara- Yaşam

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