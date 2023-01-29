- 29 Oca 2023 - 18:13

Neslihan Atagül, Kadir Doğulu’ya Acımadı! Paraya Kıyıp Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

Gecenin Ucunda dizisinde muhteşem bir çıkış daha yapan Neslihan Atagül’ün yaptıkları ağızları açık bıraktı. Eşi Kadir Doğulu’ya bir gram acımayan Neslihan Atagül, paraya kıyıp öyle bir şey yaptı ki, duyanların bile nutku tutuldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Fatih Harbiye dizisinde partneri olan Kadir Doğulu’yla aşk yaşamaya başlayan Neslihan Atagül, sevenlerini heyecanlandırmıştı. İkili 2016 yılında dünya evine girmişler ve o gün bugün birbirlerine olan bağlılıklarını her fırsatta gösteren Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti evliliklerinin yolunda olduğunu gösteriyordu. Başarılı oyuncu Neslihan Atagül’ün son hamlesi ise herkesi şaşırttı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Oca 2023 - 18:13 Ankara- Yaşam

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