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29 Oca 2023 - 18:13

Neslihan Atagül, Kadir Doğulu’ya Acımadı! Paraya Kıyıp Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

Gecenin Ucunda dizisinde muhteşem bir çıkış daha yapan Neslihan Atagül’ün yaptıkları ağızları açık bıraktı. Eşi Kadir Doğulu’ya bir gram acımayan Neslihan Atagül, paraya kıyıp öyle bir şey yaptı ki, duyanların bile nutku tutuldu! İşte merak edilen tüm detaylar…