Sıla Türkoğlu Mini Taytıyla Sınırları Zorladı! Yorumlar, Beğeniler Arka Arkaya…
Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu’nun minicik taytıyla vermiş olduğu pozlar adeta sınırları zorladı. Sevenlerinden “Lokum gibisin be” yorumlarını alan Sıla Türkoğlu’na beğeniler ve yorumlar ise arka arkaya geldi. Gündem yaratan bir güzelliği sahip olan Sıla Türkoğlu, bir kez daha fiziğini konuşturmuş oldu. İşte merak edilenler…
Gerçek bir hikayeden uyarlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde muhteşem bir çıkış yakalamış olan güzeller güzeli oyuncu Sıla Türkoğlu, hayat verdiği Doğa karakteri seyircilerin kalbine yer bulmuştu. Emanet dizisinden hemen sonra Kızılcık Şerbeti gibi hem senaryosu güçlü hem de kadrosu 10 numara olan bir dizide boy gösteren Sıla Türkoğlu, tanınırlığını artırmıştı. Güzel ismin yapmış olduğu son paylaşımsa nefesleri kesti. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.