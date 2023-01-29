Sıla Türkoğlu Mini Taytıyla Sınırları Zorladı! Yorumlar, Beğeniler Arka Arkaya…

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde muhteşem bir çıkış yakalamış olan güzeller güzeli oyuncu Sıla Türkoğlu, hayat verdiği Doğa karakteri seyircilerin kalbine yer bulmuştu. Emanet dizisinden hemen sonra Kızılcık Şerbeti gibi hem senaryosu güçlü hem de kadrosu 10 numara olan bir dizide boy gösteren Sıla Türkoğlu, tanınırlığını artırmıştı. Güzel ismin yapmış olduğu son paylaşımsa nefesleri kesti. İşte merak edilenler…

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