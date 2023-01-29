- 29 Oca 2023 - 20:42 G: 29 Oca 2023 - 20:43

İrem Derici Ceketini Açtı, İç Çamaşırını Gösterdi! “Ateşimiz Eksikti Almaya Geldik!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan İrem Derici, ceketini aralayarak iç çamaşırını gösterince olanlar oldu. Hayranlarından binlerce beğeni ve yorum alan güzeller güzeli isim, bu kareleriyle adeta gündeme oturdu. Birçok seveninden “Ateşimiz eksikti almaya geldik Beton kadın” yorumlarını alan Derici, yine yaptı yapacağını! Peki, İrem Derici nasıl bir kare yayınladı?

Aşklarıyla, konuşmalarıyla ve işiyle gündem yaratan güzeller güzeli şarkıcı İrem Derici, en son olarak Eda Baba, Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut’la “Papatya” isimli bir şarkı çıkarmıştı. Trendleri sallayıp geçen İrem Derici, Youtube’da 10 günde 6,4 milyon izlenme almıştı. Milyonların dikkatini üzerine çeken güzeller güzeli isim İrem Derici’nin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu cesur paylaşım ise nefesleri kesti. İşte merak edilenler…

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29 Oca 2023 - 20:42 Ankara- Yaşam

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