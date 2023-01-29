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29 Oca 2023 - 21:04

MTV, Ehliyet Ve Trafik Cezası Borcu Olanların Dikkatine! Tek Bir Şart Var…

MTV, emlak vergisi, köprü ve otoyol geçiş cezaları, adli ve idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, SGK prim borçları gibi birçok borcun üstünün çizileceği resmen duyurulmuştu. Bu borçlardan birisine sahip olanları ilgilendiren bir açıklama resmen geldi. Borçların silinmesi için belli bir şart var. 2 bin liranın altındaki borçların silineceği bilinirken; bu tutarın üstündeki borçlar içinse şartlar sunuldu. İşte merak edilenler…