- 29 Oca 2023 - 21:25 G: 29 Oca 2023 - 21:57

Hande Erçel’e Aşk Yaradı! Siyah Beyaz Kareleriyle Yürek Hoplattı, Nefes Kesti! “Yandım!”

Ekranlara dönmesi için gün sayılan oyunculardan bir tanesi olan güzeller güzeli oyuncu Hande Erçel’ in kısa bir süre önce adı Hakan Sabancı’yla aşk dedikodularına karışmıştı. Güzel ismin son karelerini görenleri se “Aşk yaramış” demeden yapamadı. Siyah, beyaz kareleriyle yürek hoplatıp nefes kesen ismin bu kareleri olay yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Sen Çal Kapımı, Güneşin Kızları, Siyah İnci gibi birçok projede yer alan güzeller güzel isim yakın zamanda “İki Yabancı” isimli dizide bulunacaktı. Eski parteri Burak Deniz’le yeniden ekranlarda fırtınalar estirecek olan Hande Erçel’in dizi hazırlığı yaptığı biliniyordu. Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunarak hayranlarını heyecanlandıran Hande Erçel, bir bakanı bir daha baktırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Oca 2023 - 21:25 Ankara- Yaşam

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