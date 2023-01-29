Hande Erçel’e Aşk Yaradı! Siyah Beyaz Kareleriyle Yürek Hoplattı, Nefes Kesti! “Yandım!”

Sen Çal Kapımı, Güneşin Kızları, Siyah İnci gibi birçok projede yer alan güzeller güzel isim yakın zamanda “İki Yabancı” isimli dizide bulunacaktı. Eski parteri Burak Deniz’le yeniden ekranlarda fırtınalar estirecek olan Hande Erçel’in dizi hazırlığı yaptığı biliniyordu. Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunarak hayranlarını heyecanlandıran Hande Erçel, bir bakanı bir daha baktırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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