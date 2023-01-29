Meltem Miraloğlu 84 Yaşında Olan Kocasından Hamile! Meltem Miraloğlu Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir, Kiminle Evli?

'Hayat Devam Ediyor' dizisiyle tanınan oyuncu Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick Grady ile dünyaevine girdi. Meltem, evlendikten sonra Türkiye'de dizi teklifleri alamayınca Amerika'ya taşındı. Meltem geçtiğimiz günlerde kendisinden 48 yaşındaki eşinden çocuk sahibi olmak için tüp bebek tedavisi gördüğü haberleriyle gündem olmuştu. Hamileliğiyle ilgili son haberler magazin gündeminde sıcak bir konu oldu.

Meltem Miraloğlu, Amerika'ya taşındıktan sonra kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick Grady ile evlenmişti. Eşiyle birlikte Amerika'daki hayatına dair detaylar haberlerde sıkça yer aldı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyanın eski oyuncu hakkında konuşulmasına neden olan yeni bir iddia ortaya çıktı.

Meltem Miraloğlu 84 Yaşında Olan Kocasından Hamile!

Küçük yaşta oyunculuğa başlayan ve oynadığı diziyle üne kavuşan oyuncu Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick Grady ile dünyaevine girdi. Meltem, eşinden çocuk sahibi olmak için tüp bebek tedavisi gördüğü haberleriyle manşetlere taşındı.

İddialara göre eşiyle birlikte tüp bebek tedavisi gören oyuncu, ilk tüp bebek denemesinde başarısız bir hamilelik geçirmişti. Çift, ikinci, üçüncü ve dördüncü denemelerinde sürekli düşükle sonuçlandı.

Şu anda 36 yaşındaki Miraloğlu, 84 yaşındaki eşiyle beşinci tüp bebek tedavisini gördü ve 2 Ocak'ta embriyo transferi gerçekleştirildi.

Onur Akay, Miraloğlu'nun tedavisinin başarılı geçtiğini ve hamile olduğunu açıkladı. 15 Ocak'ta hamile olduğunu öğrenen Meltem Miraloğlu ve eşi Patrick kutlama yapmak için Miami'ye 1 haftalık tatile gitti.

Meltem Miraloğlu Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir, Kiminle Evli?

Meltem Miraloğlu, 13 Ocak 1987 ( 36 Yaşında) Diyarbakır doğumlu olup, sinema ve dizi oyuncusu olarak tanınır. İlk olarak Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden mezun olduktan sonra Mahsun Kırmızıgül tarafından keşfedildi ve profesyonel oyunculuğa başladı. İlk deneyimini Hayatı Çalınan Çocuklar Sosyal Sorumluluk Projesi reklam filminde kazandı. 2011 yılında başrol oynadığı Hayat Devam Ediyor dizisi ile tanındı ve bu rol için 2012 yılında En İyi Kadın Oyuncu ödülü aldı. Ayrıca Adını Kalbime Yazdım dizisindeki Dicle karakteri ile de bilinir. Sinema filmlerinde de rol almıştır.

Meltem Miraloğlu’nun kendisinden 48 yaş büyük 80 yaşındaki Amerikalı Patrick Grady isimli zengin bir iş adamıyla 8 Ekim 2019 tarihinde gizlice evlenmiştir