- 30 Oca 2023 - 10:15

Altın Fiyatları Yine Zirveden Döndü! 30 Ocak Altın Fiyatları Açıklandı; Yatırımcılar Şaştı Kaldı!

Altın fiyatları yine ve yeniden zirveden döndü. Uzun bir aradan sonra muhteşem bir çıkış yakalayan altın; 30 Ocak güncel fiyatlarıyla herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Yatırımcıların bile şaşıp kaldığı altın, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

ONS, gram ve yarım altın gibi altın seçenekleri özellikle yatırım yapan ya da ekonomi takip eden vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Haftanın ilk gününe artış yaşayarak başlayan altın fiyatları, güncel haliyle ağızların açık kalmasına neden oldu. Uzman isim ise tek bir şartla altında yükselişin yaşanacağını ifade etti. İşte merak edilenler…

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30 Oca 2023 - 10:15 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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