Altın Fiyatları Yine Zirveden Döndü! 30 Ocak Altın Fiyatları Açıklandı; Yatırımcılar Şaştı Kaldı!
Altın fiyatları yine ve yeniden zirveden döndü. Uzun bir aradan sonra muhteşem bir çıkış yakalayan altın; 30 Ocak güncel fiyatlarıyla herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Yatırımcıların bile şaşıp kaldığı altın, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
ONS, gram ve yarım altın gibi altın seçenekleri özellikle yatırım yapan ya da ekonomi takip eden vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Haftanın ilk gününe artış yaşayarak başlayan altın fiyatları, güncel haliyle ağızların açık kalmasına neden oldu. Uzman isim ise tek bir şartla altında yükselişin yaşanacağını ifade etti. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.